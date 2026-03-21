Ituzaingó y Del Valle: choque entre un auto y una moto

Un siniestro vial se produjo este viernes en el cruce de las avenidas Ituzaingó y Del Valle, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo una joven herida.

El hecho de tránsito fue protagonizado por un vehículo Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 51 años, y una motocicleta Mondial 110 cc, en la que circulaba una joven de 19 años.

A raíz del impacto, la conductora del rodado menor perdió el control y cayó al pavimento. Al lugar arribó una ambulancia del SAME, que procedió al traslado de la joven al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura». Según el reporte oficial, la víctima ingresó con pérdida de conocimiento y permanece en observación, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro.

En el sector trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) y efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del choque. El tránsito fue preservado durante las tareas de los especialistas.

Los vehículos involucrados fueron recogidos y las actuaciones correspondientes fueron remitidas a la Comisaría Primera por jurisdicción. La causa fue caratulada como «Lesiones Culposas» y cuenta con la intervención de la UFI N°7, a cargo del Dr. Urlezaga.