José Luis Herrera en CoNverSo: «Yo le pedí a Ezequiel Galli el loteo de Colonia Hinojo»

En el episodio número 41 del ciclo de entrevistas CoNverSo, el empresario metalúrgico José Luis Herrera brindó detalles sobre su intervención personal para impulsar el loteo de Colonia Hinojo, localidad que lo tiene como vecino desde hace más de 45 años.

José Luis Herrera explicó que la iniciativa surgió al observar la necesidad habitacional de sus propios empleados y vecinos de la comunidad.

«En mi casa, mi computadora es un cuadernito donde anoto cosas. Y siempre digo: tengo tantos chicos que no tienen casa, que alquilan… alquilando. Y uno se pregunta cuántos son: diez, doce», empezó diciendo José Luis Herrera.

Primero contó, «había un terreno que yo sabía que era municipal. Un día, alrededor de las siete y media, le digo a María José (su hija) si no me podía conseguir una audiencia con Ezequiel Galli, que era intendente en ese momento. Y vino Ezequiel, me saludó, me fue a visitar con otra gente más, y ahí le comenté lo que yo quería.»

«Yo empecé a embromar con ese tema y después, bueno, lo terminó entregando Maxi Wesner», dijo Herrera quien señaló que desde hace años venía con esas iniciativas.

José Luis Herrera resaltó, «se está loteando, se hicieron las calles, pusieron la luz. En un año y pico creció un montón eso. Y hay chicos de Colonia, chicos de Hinojo, mis empleados, que están haciendo de a poco su casa.«