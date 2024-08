José Stuppia durísimo con Wesner a horas de una reunión con el Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo

El viernes se realizará una reunión convocada por la Delegación local del Ministerio que conduce Lucas Miriuka. “La solución la tiene el intendente Wesner, no la tenemos nosotros”, dijo José Stuppia.

Este viernes en la delegación Olavarría del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se realizará una reunión entre los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y la administración de Maximiliano Wesner.

Hay dictada una conciliación obligatoria.

José Salvador Stuppia, titular de los municipales, habló este jueves con el periodista Martín Miguel Rodríguez en el aire de Lu32.

“Nos citó Miriuka, acá en el Ministerio de Trabajo. Lo que vamos a plantear es la desesperación y emergencia económica que están atravesando los trabajadores hoy. Tenemos trabajadores con 48 horas semanales, con 220 mil pesos de básico. Esto es insostenible”, dijo José Stuppia.

El titular del STMO justificó porque el sindicato firma acuerdos con los que luego no se muestra del todo de acuerdo tal como pasó con la paritaria que aún está vigente. “Nosotros no queremos que el intendente Wesner de por decreto los aumentos, eso no queremos. Nosotros queremos discutir pero te llevan hasta la última semana y el último día cuando los compañeros te piden que arregles. Entonces se convierte en una imposición”, dijo José Stuppia.

Stuppia señaló que por esa razón solicitaron la apertura de las paritarias desde el 1 de agosto.

Stuppia y el retiro de los pasacalles: “esto no se vio ni en la dictadura”

En el transcurso de esta semana el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales protagonizaron un contrapunto en medio de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

El STMO había colocado pasacalles en el medio del reclamo salarial y de apertura de paritarias y el Ejecutivo, amparado en una Ordenanza sancionada por el HCD retiró esos pasacalles.

“La verdad que no se vio ni en la dictadura”, dijo José Salvador Stuppia considerando que la decisión de la comuna atenta contra el derecho a manifestarse en medio de la “emergencia económica que están pasando los trabajadores.”

Prometió que habrá “muchos carteles más”.

Al adentrarse en la situación salarial de los municipales, José Stuppia señaló que están “peor” que los docentes universitarios que desde hace meses se encuentran en conflicto con el gobierno nacional que conduce Javier Gerardo Milei.

“Estamos en emergencia habitacional, en emergencia económica y en está gestión del intendente Wesner nunca acompañó la inflación. La gente está en un estado desesperante”, dijo José Stuppia.

Los reclamos y las acciones

José Salvador Stuppia habló en la misma entrevista con Lu32 sobre los distintos reclamos del STMO y habló de lo que pasa en el Hospital y, particularmente, en los quirófanos.

“Este Sindicato es la única organización que ha tratado de defender los derechos de los contribuyentes y los trabajadores. A los contribuyentes para atenderlos bien y que sean bien atendidos adentro del hospital. No lo hemos manifestado muchísimas veces por el caso de los quirófanos: era más seguro operarte en cualquier garage de cualquier vecino de Olavarría que operarte en los quirófanos del hospital. Tenemos muchos problemas de infecciones, que los pacientes salen infectados”, dijo Stuppia.

José Stuppia dijo, en término de los reclamos, dijo que están faltando 20 personas para el servicio de limpieza del hospital municipal.

En este sentido, José Stuppia volvió a criticar la incorporación de Monotributistas dentro de la estructura municipal.

Stuppia reveló renuncias en el área de los Jardines Maternales porque dijo que “se van a provincia” donde ganan el doble. “Esto hace muchísimos años que no sucedía”, dijo Stuppia quien volvió a reiterar que los sueldos municipales no acompañaron a la inflación. Dijo que quienes se van son “reemplazados por Monotributistas”.

Por esto último, José Stuppia sostuvo que “el Municipio esta haciendo fraude a nuestra obra social al IPS porque en lugar de aportar con los dineros del municipio al IPS tributan al ANSES, nos están vaciando también la caja de jubilaciones.”

El dirigente sindical dijo que el superávit con el que cuenta el Municipio es dinero de los trabajadores.

Stuppia contra la APRO y la CICOP

Más adelante Stuppia habló de “los profesionales” haciendo referencia en particular a los del sistema público de salud que recientemente quedaron legalizados para ser representados por la CICOP que encabeza la doctora Alejandra Capriata.

“Lo que más lamento es que los profesionales estuvieron callados la boca, siempre callados la boca. Sino fuera por nosotros no poníamos de manifiesto que los quirófanos estaban mal. Pediatría se llega a prender fuego y no tiene salida de emergencia, Maternidad no tiene salida de emergencia. Esto es de hace muchísimos años, no es de ahora. Pero los profesionales nunca se manifestaron”, dijo Stuppia.

Sobre la CICOP y la representación local, José Salvador Stuppia dijo: “es el brazo político pauperizador y flexibilizador de los médicos, hay una dirigente ahí adentro que está trabajando para esta gestión para flexibilizar a los médicos. Un médico con 44 horas semanales, con guardias y con el titulo bloqueado está ganando menos que un empleado de una fábrica.”

“La APRO (Asociación de Profesionales de Olavarría) jamás le consiguió un beneficio a los trabajadores profesionales, siempre se lo dimos notros: el 4% de antigüedad, las vacaciones en días hábiles, el escalafón. Todo”, aseguró José Stuppia.

“Siempre negocian por atrás, pero siempre negocian guardias. Es como que yo me siente a negociar horas extras”, reprochó José Salvador Stuppia.

