Kicillof entregó viviendas del CECO III y escrituras gratuitas a familias de Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 45 viviendas y de escrituras gratuitas para familias del municipio de Olavarría, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Maximiliano Wesner.

También participaron la concejala de Azul, Inés Laurini; el intendente de Bolívar, Marcos Pisano; la directora municipal de habilitaciones, Evelyn Diaz; y el director de Gestión Territorial local, Leonardo Yunger.

Las 45 casas, ubicadas en el barrio CECO III, forman parte de un proyecto que contempla un total de 100 soluciones habitacionales destinadas a afiliados y afiliadas del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. Con una inversión total de $4.154 millones, otras 40 viviendas se encuentran en ejecución, mientras que las 15 restantes serán entregadas próximamente a sus adjudicatarios.

En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 1.167 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, Olavarría recibió un total de 3.049 títulos de propiedad desde el comienzo de la gestión.

Estuvieron presentes también el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y el subadministrador del organismo, Hernán Ralinqueo; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el intendente de Azul, Nelson Sombra; la jefa de Gabinete del municipio, Mercedes Landívar; el secretario general de Empleados de Comercio, Miguel Santellán; funcionarios y funcionarias provinciales y municipales.