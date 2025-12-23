“La ciudad que nos gusta la construimos entre todos”, afirmó Wesner en el brindis con instituciones

En la tarde de este lunes, las escalinatas de la Casa del Bicentenario fueron el punto de encuentro para el tradicional brindis de fin de año, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner. La jornada reunió a un amplio espectro de referentes de instituciones intermedias, asociaciones y entidades que representan el sector social y productivo de Olavarría.

El evento tuvo como objetivo principal reconocer el trabajo realizado durante el 2025 y fortalecer los lazos entre el Municipio y las organizaciones civiles. Durante su discurso, Wesner puso énfasis en la necesidad del compromiso ciudadano para el crecimiento de la localidad.

“La ciudad que nos gusta la construimos entre todos. Y para ello se necesita del compromiso. Les agradezco por estar hoy acá, poder encontrarnos y vernos”, manifestó el jefe comunal ante los presentes. Asimismo, destacó la labor de los dirigentes institucionales señalando que “la historia de Olavarría valora la enorme responsabilidad de estar al frente de una institución y dedicarle ese tiempo que muchas veces es el que nos piden los vecinos”.

De cara al inicio del próximo año, el Intendente llamó a mantener la unidad: “Que el 2026 nos encuentre de la misma forma, más fortalecidos y cercanos, porque en tiempos difíciles las comunidades necesitan hombres y mujeres fuertes. Por esa valentía y por el coraje, les digo: salud”.

(En Línea Noticias)