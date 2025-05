La Escuela, la violencia y los límites

El desborde de conflictos y una marcha convocada por directores para el lunes en la Secundaria 8. Además, Wesner en la reunión de La Cámpora, habló José Eseverri y la reelección de Aba en Unicen.

Volver a las Fuentes, Alexis Grierson y Josefina Bargas

Hola, ¿cómo estás? Esperemos que si sos fanático de los procesos electorales, hayas superado con éxito el de la Unicen el pasado miércoles: de 7 a 2 de diferencia, tres votaciones, cambios y un dramatismo propio de este tipo de procesos. Este domingo habrá elecciones en CABA y ahí estaremos siguiéndolas.

Fue una semana de tensiones, de disputas y definiciones. De posicionamientos, de preocupación y movilización. Donde la Educación tuvo lo suyo, pero también lo electoral como recién les decíamos. En el medio, resabios de la cumbre del kicillofismo en Tapalqué, que incluso traerá inauguración -sin corte de cintas ni nada de ello- de la Casa de la Provincia desde el lunes.

¿Te vas a casar? En Junín y Necochea podrás. Pasamos un martes 13 de no te cases ni te embarques y un sábado de alertas meteorológicos y corte de luz general … y empezamos el newsletter también. Prepará el mate y tomá aire porque esto va a ser largo.

La gota que rebalsó el vaso

Durante el año hubo varios conflictos en el ámbito educativo que hacían sospechar que el tema podía escalar a un nivel alto. Tan alto, que casi 15 directores de escuelas secundarias del Partido convocaron a una movilización este lunes que saldrá desde el ex Colegio Nacional para llamar a la reflexión sobre los diversos hechos de violencia que se registraron en el contexto educativo.

Hubo al menos tres que hicieron encender las alarmas: el primero fue a inicios de año, con una serie de peleas fuera de colegios locales donde la violencia entre adolescentes era protagonista pero además, el agravante de que otros compañeros y compañeras elegían grabar los hechos en vez de intervenir para frenar las agresiones.

El segundo hecho se registró semanas atrás en una escuela en Trabajadores y Alberdi, donde encontraron un arma -descargada y en desuso, pero arma al fin- en poder de uno de los estudiantes que asistía a la escuela.

El tercero, el que detonó todo lo que se habló y dijo durante la semana, fue en el ex Colegio Nacional, donde una adolescente atacó a una compañera con un arma blanca, la hirió, y una docente que intentó intervenir también resultó con cortes. No tuvieron heridas de gravedad pero debieron ser atendidas en un centro de salud.

En el medio, un cambio de era en el ámbito de la educación donde la situación es culpa de todo y de nada a la vez: si se es flexible con los contenidos, si se es riguroso, que la autoridad escolar, que los padres “cuidando” a sus hijos, y tanta cosa más que nos llevaría buena parte del newsletter y no es la idea, ustedes ya entienden.

De hecho, en ese marco, los directores indicaron en la carta abierta que “ante las duras consecuencias de la rotura del tejido social, de la irrupción de violencias en las escuelas, y sosteniendo que la escuela es un territorio de paz, es necesario repensar el territorio escolar con otros actores institucionales y otras instituciones del estado y de la sociedad civil”.

Además, lo resumieron de forma tal que hasta admitieron que con la educación en la escuela, solamente, no alcanza: “los directivos y docentes hacemos lo que podemos y más. Pero no alcanza. Las situaciones de violencia están por encima de nuestras posibilidades y la normativa pedagógica no nos alcanza para regular conflictos sociales, políticos y económicos que nos exceden”. Desearon una escuela “que incluya a todos y a todas. Que acompañe la trayectoria de nuestros estudiantes. Que cree las condiciones para que nuestros profes puedan enseñar cada vez mejor. En la que aquello que se aprenda tenga más valor que cualquier objeto superficial de consumo. Donde nuestros estudiantes la pasen bien y aprendan a ser felices”.

Pidieron un reacercamiento de las familias a las escuelas y un trabajo en conjunto: en una sociedad rota en varios sentidos y causales, con los docentes se puede pero sin otros actores es directamente imposible.

Tras los hechos, el repaso de este newsletter en diálogo con varios docentes de colegios públicos y privados es una hoja de calcar que no distingue de paros, calidad educativa, educación pública o privada y ni siquiera clases sociales: las problemáticas son las mismas en distinto tenor. Problemas económicos, de estructura familiar, bullying, desinterés en los contenidos, falta de lectura, problemáticas con pantallas, e incluso adicción al juego. Es un combo que en mayor o menor medida se ve en todas las escuelas del Partido.

¿Es un problema político? Sí, pero es más profundo que sólo un problema político. Es un problema que tiene varias aristas y abordarlo así como así en una columna puede ser contraproducente. Las repercusiones políticas, más allá de una adhesión total -y una sospecha de que la movilización del lunes puede ser importante- arrojó un saldo variopinto y a eso sí queremos dedicarle al menos un par de párrafos.

El radicalismo -que ganó en visibilidad durante las últimas semanas- salió con fuerza a señalar que estos hechos son “un reflejo de lo que pasa en la sociedad olavarriense” y pidió conocer las actuaciones desde el área de Inspección General dado que algunos docentes manifestaron temor a denunciar hechos de esta índole.

Suteba en todas sus líneas llamó a adherir a la movilización y coincidió en el estado de situación descrito por los directores. “Defendamos entre todos la educación pública” dijo la Multicolor de Suteba, una de las líneas internas gremiales.

Los jóvenes libertarios, a su vez, también repudiaron estos hechos y lo trasladaron a la que denominan “batalla cultural”. Cargaron contra Kicillof, omitieron la violencia ejercida por el Presidente desde su cargo contra sus críticos, y pidieron devolverle autoridad al docente para poder tomar decisiones punitivas contra los estudiantes que incurran en actos de violencia.

“Al eliminar las sanciones punitivas y reemplazarlas por sanciones pedagógicas, se niveló para abajo la autonomía escolar y se debilitó la capacidad de los docentes y directivos para abordar situaciones de violencia” indicaron y cargaron contra Julio Benítez, de quien repudiaron la decisión de revisar los Acuerdos Institucionales de Convivencia “para eliminar las sanciones punitivas, eliminar los códigos de vestimenta, entre otras cosas que realmente contribuían al crecimiento de la educación”. Y dijeron que, desde su espacio “no nos alcanza un abrazo o una marcha”. Insistimos, no hubo mención a un contexto nacional para potenciar -o sumar como parte de las decenas de aristas- a esta situación en los colegios.

Por lo pronto, el lunes se estima una importante movilización de la comunidad educativa, como un freno y un llamado de atención a toda la comunidad. Porque educar forma parte de todas y todos desde su lugar. Con sus hijos, su familia, en la escuela, incluso en ámbitos inimaginables. Y habrá que rediscutir hasta las cosas más simples.

Las dos fotos del peronismo

En la edición anterior te contamos que se hizo el encuentro de Movimiento Derecho al Futuro en Tapalqué con mucha presencia de Olavarría. Lo que nos enteramos el mismo domingo es que La Cámpora se reunió en paralelo en Tandil: un encuentro de referentes provinciales que encabezó Máximo Kirchner y que también tuvo importante presencia olavarriense.

Maximiliano Wesner estuvo allí, al igual que Mercedes Landívar, César Valicenti y Federico Aguilera. Lo cierto es que poco trascendió de esta reunión más allá de un par de posteos y gacetillas con frases tipo slogan. El objetivo fue poner en valor la militancia y la dirigencia del interior bonaerense. Dicen que Kirchner dejó un mensaje centrado en la necesidad de “más compromiso, más militancia y más organización” ante el contexto político y económico nacional.

Más allá de eso, no hubo mensajes claros para afuera. Nos referimos a algún intento de captación de público o de plantear algo nuevo hacia adentro del peronismo. Los modos más bien velados de comunicar que sostiene La Cámpora no parecen a tono con el clima de época que demanda transparencia y cierta liviandad. Es, en ese punto, algo más vinculado a la lealtad y la honestidad de sostener siempre las mismas ideas y estar en el territorio con estructura, sea donde sea. No es en vano que La Cámpora se jacta de ser una de las “agrupaciones más grandes del país”.

La foto que dejó Tandil fue contrastante con la de Tapalqué en otro aspecto, uniformidad vs diversidad podemos leer inicialmente. Y no mucho más.

Lectura amplia, elogio tibio

En la edición anterior destacamos la sorpresa que causó la asistencia de José Eseverri a la reunión de Tapalqué. Contó que fue invitado por Gustavo Cocconi, Liliana Schwindt, Walter Abarca y José González Hueso, con quienes -dijo- mantiene contacto asiduo.

Durante la semana dio varias entrevistas en las que confirmó que el encuentro de Movimiento Derecho al Futuro fue el primer acto partidario del peronismo al que asistió después de haber dejado la intendencia.

Trazó una alarmante proyección para la economía de la provincia de Buenos Aires, y de las provincias que no tienen la minería metalífera, el petróleo o el litio como explotación principal. En esa línea, insistió en la necesidad de que el peronismo retome el contacto con los sectores productivos y deje su encierro de discusión de temas de “los empleados públicos”.

“El peronismo ha sido un partido transformador que se ha vuelto un partido conservador. Y tal vez el peronismo más conservador sea el de la provincia de Buenos Aires. Porque los equilibrios internos te impiden la discusión política y te impiden la generación de políticas transformadoras” definió en Infocielo.

Sus elogios para Kicillof se sintieron más bien tibios. “La ventaja de Axel es que quiere, que no es poco. Otros no querían”. “Axel tiene valores como su honestidad, después la gente opina bien o mal. Pero Kicillof ha demostrado tener un coraje que no ha tenido la dirigencia peronista durante mucho tiempo”. “Puede seguir recorriendo el lugar que gobierna. Puede seguir teniendo contacto. No es un dirigente del establishment de la política argentina”.

Pero tenemos que destacar que la interpretación de Eseverri es más bien general del contexto y no se detuvo tanto en los nombres individuales. Así planteó un fenómeno que se da en muchos lugares del mundo con la llegada a los gobiernos de outsiders disruptivos de derecha y su salida con lo que a simple vista parece un regreso de “lo anterior” pero que en realidad son grandes coaliciones “anti”. Y en ese sentido, destacó el diálogo de algunos gobernadores de las provincias especialmente perjudicadas por la gestión nacional: “hay una dirigencia nueva que está empezando a ver los problemas que este modelo económico le va a generar a la Argentina. Y creo que la idea es llegar al 2027 con una propuesta transversal” dijo en Radio Sapiens. En cuanto a esos encuentros valoró el rol de Kicillof como impulsor de esa “transversalidad”. Palabra que cobra más relevancia dicha por el ex intendente.

Más en el plano local hizo hincapié en lo económico, en las “crisis” de distintos sectores producto de la paralización de la obra pública. Apuntó al rol de la dirigencia partidaria de encender las advertencias sobre este tema para llegar con el mensaje a las autoridades nacionales, algo que no ve que suceda. “Olavarría tiene que despertar y tiene que reclamar, tiene que hacer tomar conciencia para que vuelva a haber niveles de inversión pública en la Argentina que haga que ciudades como las nuestras tengan actividades económicas razonables” instó. Y amplió “los que creen que hay que defender un modelo en el que no haya obra pública, bueno, que me lo expliquen. Quién va a hacer las rutas en la Argentina, los puertos, las centrales eléctricas si no es el Estado con inversión pública o consiguiendo los recursos”.

Sí, ya sabemos lo que te estás preguntando a esta altura. “No estoy buscando ninguna candidatura” dijo José más o menos con las mismas palabras en todas las entrevistas que dio.

Por nuestro lado, sumamos a las advertencias que señaló el ex intendente las nuevas medidas de apertura de importaciones y de perjuicio para la industria nacional. Los impactos negativos locales en términos de empleo ya los vimos en Cerro Negro y en FABI, y lamentablemente podrían seguir. Al mismo tiempo, -siguiendo en lo local- vemos más comercios físicos y virtuales que presentan ofertas de la mano de esa apertura.

En otros puntos del país, varias economías regionales también exponen sus advertencias por el ingreso de productos importados o de insumos para la fabricación. El rubro alimentos es uno de los que ha resonado fuerte. La reconfiguración económica que supone el modelo adoptado por la gestión nacional ya está en marcha. La afectación sobre la pirámide económica poblacional prefigura una base más ancha y la punta cada vez más lejana.

Una declaración

Por segunda vez desde que es imputado, el ex asesor de la gestión Galli, Mariano Ciancio, habló sobre la causa de venta ilegal de terrenos en Olavarría y volvió a sacudir un avispero que estaba sin sobresaltos, y que probablemente tenga algún capítulo más en el futuro.

Lo hizo -sorpresivamente- en el ciclo de entrevistas en profundidad “Converso” del periodista Fabricio Lucio en conjunto con Jorge Scotton, de En Línea Noticias. Hace una semana les habíamos recomendado la primera edición con Gabriela Benac, y sorprendieron con el segundo entrevistado que dijo y no dijo, que habló y no habló. Pero que dio que hablar, seguro.

De entrada nomás denunció un hecho gravísimo, donde en la rotonda de la palmera -Colón y Eva Perón- fue citado para intervenir en un hecho social durante la pandemia y terminó encañonado con un arma de fuego, mientras le pedían “las planchetas municipales” y un presunto modus operandi de las transacciones con terrenos. Nunca lo denunció en la Justicia y estaría dispuesto a hacerlo ahora: “después uno desandando, me encuentro con que la persona que me apunta termina haciendo un trabajo en el Consejo Escolar, que tenía relación con algunos actores que son nombrados después en el audio, el famoso audio que aparece en su momento, (el audio que se habla de los negocios de terrenos y se mencionan, entre otras cosas, los pasteles en referencia al dinero) donde nombran a esa persona y dicen lo que hicieron». ¿Nombra abiertamente a un responsable? No, pero desliza, de mínima, cierta “complicidad” con el secretario privado del Intendente de ese entonces. Y a un integrante del “famoso audio” aunque no se desliza, para nada, quién puede ser dicho implicado. En esa conversación había tres personas.

Tras ello, catalogó de causa “política” en la que termina imputado para “desprestigiar a la gestión Galli” aunque, vale decir, hay más de 100 damnificados. Ciancio reconoce que hay víctimas en este proceso, pero la relación política la da porque la mayoría fue estafada “por mencionar como contactos de confianza al Intendente y funcionarios”. ¿Hacia dónde fue la acusación? A Claudio Peralta, otro de los imputados: “Yo con Peralta sentí bronca, ganas de ir a buscarlo, porque era innecesario todo esto. Pasó el tiempo y tengo que dedicarme a cuidar, porque hay una familia atrás».

A su vez, expuso su cercanía en todo momento -incluso en la campaña de 2023- con el ahora ex intendente Ezequiel Galli y que tras perder las elecciones con Wesner, todo cambió: incluso, admitió que nunca le pagó los honorarios -que se comprometió- a su abogado Pablo Salerno. Valoró que el ex Secretario de Gobierno y actual concejal Hilario Galli haya aceptado tomar un café con él para hablar de los hechos, y lamentó que no haya sido Ezequiel el que tomara esa postura: “dijo que le daba vergüenza” admitió.

También admitió ver “hechos de corrupción” durante la gestión aunque no las describió. En ese sentido, fue muy cauteloso y en más de una oportunidad dijo que aportaría nombres en la Justicia cuando sea citado a declarar.

El enojo de fondo, más allá de considerarse inocente por los hechos, es la falta de defensa de la cabeza política del Gobierno Municipal de esos años, Ezequiel Galli, ante funcionarios que consideraba inocentes en lo privado, pero que manejaba como culpables en lo público. En ese grupo incluye, como mínimo, a Diego Robbiani, ex Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y en la que Ciancio reportaba de forma directa. “Era como si hablara con el Intendente” dijo, incluso.

«Lo consideraba un amigo, lo consideraba alguien muy cercano. Ahora lo nombro porque ya no es más el Intendente», agregó Ciancio sobre el ex Intendente, y una de las conclusiones que dejó en la entrevista -que dura poco más de una hora- es que «callé mucho más de lo que después recibí».

¿Dijo que estaba dispuesto a declarar y dar nombres en la Justicia? El abogado de los damnificados, Julio Beley, recogió ese guante y en diálogo con Verte dijo que “Si tiene tantas ganas de declarar, que declare”. Y siguió: “Está toda la comunidad de Olavarría y en especial las víctimas, muy interesadas en que Ciancio se explique y cuente cómo fueron las cosas”.

De hecho indicó que habría visto bueno para que declare y deseó que “se conozca la verdad, que esta persona que estaba adentro cuente qué fue lo que realmente pasó y cómo hicieron con los terrenos. Él formaba parte de los organismos de poder”.

El tema parece quedar abierto para lo que viene: lo concreto es que la entrevista generó una enorme repercusión y un impacto en una causa que parecía que iba a quedar en los libros de historia y de golpe, puede tener novedades.

Y la pregunta que muchos, muchísimos se hicieron: ¿Ciancio dijo la verdad?

Una universidad partida en dos

“Cagando aceite” fue el tecnicismo encriptado y sutil con el que un dirigente, partícipe de varias negociaciones, caracterizó en diálogo con Volver a las Fuentes la reelección del médico veterinario Marcelo Aba como rector de la Unicen. Fue para el infarto: por dos votos, le ganó a la fórmula Laura Giosa – Silvia Stipcich.

No nos vamos a detener en los discursos y en los temas más de fondo, para eso está la asamblea que duró cuatro horas y tuvo exposiciones de todos los gustos y colores, incluidos la de los tres decanos de Olavarría. Hablaremos de algunas curiosidades y algunas roscas de fondo que mostraron la injerencia partidaria, el cruzamiento en elecciones que no son partidarias, y el rol importante que tuvo Olavarría para que Aba se quede en el cargo -junto a Alicia Spinello- por cuatro años más.

Primero que llegábamos a una elección con dos posturas fuertes dentro del peronismo: por un lado teníamos a un Aba que llegaba tras reunirse con Máximo Kirchner y dirigentes camporistas en Tandil, mientras que por el otro Laura Giosa era oradora del plenario de Movimiento Derecho al Futuro en Tapalqué, el espacio que encabeza el gobernador Kicillof.

Las dos reuniones generaron ruidos: mientras que algunos acusaban de “cerrar” con los espacios políticos, otros hasta con un pequeño manto de queja manifestaban quedar “cruzados” entre los deseos políticos universitarios y los partidarios.

¿Se acuerdan que dijimos que Olavarría iba a tener un rol importante en la elección? A ver, según cómo se analice la asamblea, se pueden sacar dos o tres votos de cualquier lado. Por ejemplo: si dos de los superiores no docentes cambiaban el voto de Aba a Giosa, era un empate y por cómo venía la tendencia, la ahora ex decana de Derecho tenía todos los números para ganar. Pero nosotros lo analizaremos en el rol de Olavarría como sede, que tuvo un resultado mucho más contundente que el final.

Si lo analizamos como sede, Aba obtuvo 31 adhesiones contra 16 de Giosa, prácticamente el doble. Pero vamos a señalar dos o tres detalles para pensar cómo se llegó a ese número y lo que vendrá.

Salvo una sorpresa en Sociales (un voto que fue para Flensborg-Casado en la elección a decano que cambió a Giosa en rectorado) la elección fue prácticamente un calco de lo que pasó una semana atrás en dicha casa de estudios. La totalidad de los que votaron a Flensborg -salvo una consejera- fueron para Aba y los que votaron la fórmula Peret-Tévez fueron para Giosa. La decana saliente, Gabriela Gamberini, apostó por la continuidad del médico veterinario.

En Ingeniería la votación fue 9 para Aba, 6 para Giosa (con un ausente). “Si ese resultado se traslada a la elección a decano, María Peralta (que votó a Aba) tiene todo para reelegir” dijo un analista que sigue de cerca la “rosca” de Unicen. ¿Es un dato para tener en cuenta? Sí, claro. ¿Es definitivo? No, porque falta -y bastante- para las elecciones del 30 de mayo. Incluso, varios sectores por fuera de las dos listas no verían con malos ojos generar un consenso y posterior acuerdo. Pero hasta que eso pase, falta un abismo. Incluso, hoy es altamente probable que no suceda.

En Salud pasaron dos cosas: primero que la votación fue idéntica a Sociales (11 para Aba, 5 para Giosa) y la segunda que decano y vicedecana (que votó por ser consejera) votaron distinto, blanqueando una diferencia que los llevará a una elección en la que, de repetir resultados, consagraría a Betina Bernardelli como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Es algo que venimos contando hace varias ediciones: diversos factores llevaron a que “Cacho” Trebucq termine en la vereda de enfrente de Aba, cuyo sector impulsó a que Bernardelli se anime a encabezar una alternativa de gestión en la casa de estudios. A eso se le sumó la elección de compañera de fórmula, Ana Carla Falabella, que cayó bien en el estudiantado que, vista la votación a rector, podría acompañar también en decanato.

Trebucq, que tenía como misión intentar reconciliar y acercarse con todos los sectores con los que se había distanciado -Aba, Bernardelli, etc- aún no tiene compañero o compañera de fórmula y si bien no está descartado, dicen que empieza a alejarse la posibilidad de que busque la reelección. Igual, y cada vez que hablamos en este apartado lo decimos, es la foto del momento que atraviesa la discusión política. Todo puede pasar y más en este tipo de ámbitos donde la fórmula se puede presentar el mismo día de la asamblea de elección de autoridades.

Aba habló con Radio Olavarría horas después de la histórica asamblea y anticipó que podría haber cambios no sólo de nombres en su equipo de gestión, sino de cambios en la estructura para trabajar por la regionalización de la universidad: “no de declamarlo, sino cumplirlo, estar, satisfacer las necesidades, acompañar, abrir espacios, recibir opiniones, cambiar modos de uno, o pensamientos de uno, en función de lo que la propia región vaya solicitando”.

También opinó que la mayoría de los votos y la diferencia estuvo en lo que pasó en Sociales, Ingeniería, Salud y Agronomía, de Azul, de facultades fuera de Tandil: volviendo a la regionalización, insistió en que no están “tan lejos del objetivo, donde absolutamente estamos convencidos que resta muchísimo por transitar, pero quiero decir, el camino parece ser este”.

Ahora se viene una nueva etapa para Aba y Spinello, ya sin el inicio empantanado de la pandemia, pero con un comienzo plagado de incertidumbre por el agudo recorte presupuestario del Gobierno Nacional. ¿Un dato? La celebración de Aba tras conocerse su ajustado triunfo, haciendo la “V” que algún distraído podrá decir que es de victoria pero que explicita un “Viva Perón”. ¡Carajo!

Se viene la Rendición

A fin de mes se tratará la Rendición de Cuentas 2024 en el Concejo Deliberante. El bloque de concejales radicales adelantó su lectura en las últimas horas: “es momento de hacer las cosas de otro modo, por eso no podemos acompañar esta rendición”. Es la primera bancada en hacer pública su postura.

Los concejales Pancho González y Sebastián Matrella apuntaron al resultado: “parece dar superávit, pero que en el detalle no es tan así. Se puede deducir que sin la venta de la calle a la fábrica Loma Negra, el resultado final sería deficitario en alrededor de 900 millones”. Con ello advirtieron por las complicaciones con las que inició el 2025, “una importante caída en la recaudación, pocas veces vista, y que no se busquen nuevas recetas para contrarrestarlo”.

Cuestionaron a la secretaria de Hacienda, Eugenia Bezzoni por su permanencia en el cargo y siguieron “la verdadera casta en Olavarría atraviesa las últimas tres gestiones municipales. Vemos un oficialismo que en su rol de opositores eran muy críticos de lo que ahora defienden, y algunos que dicen ser opositores están más preocupados en hacer alianzas con sus antiguos detractores para mantener cargos políticos, lugares de privilegio y tratar de esconder su paso por la gestión municipal”.

También durante la semana, La Libertad Avanza presentó su lectura de la Rendición de Cuentas aunque en una reunión para sus militantes. Celeste Arouxet y Guillermo Lascano encabezaron esa charla.

El tema cobrará mayor relevancia en la agenda local en la semana que se inicia. Por ahora, anotamos dos votos del lado del rechazo.

Ya que estamos en el HCD, esta semana integrantes de la Unión Industrial y del Parque Industrial estuvieron en la comisión de Desarrollo Económico. Fue el miércoles y se habló del proyecto de LLA sobre participación público – privada para obras públicas.

El massismo olavarriense y su encuentro con Massa

Será a inicios de junio en el marco de reuniones que el ex ministro de Economía y candidato a Presidente en 2023 tiene con los distritos para hacer un seguimiento de la situación de los territorios en los que gobierna Unión por la Patria y tiene participación el massismo.

Así fue indicado por fuentes cercanas al líder del Foro Olavarría-Frente Renovador, Eduardo Rodríguez, que señalaron que este encuentro será encabezado por el dirigente y tendrá participación de los referentes del espacio.

La reunión está bajo el marco de la Fundación Encuentro que encabeza Massa, y que viene pregonando desde hace algunos meses “unidad y amplitud” dentro de Unión por la Patria.

“Massa está en este espacio desde el 2019 y fue fundamental ese año para ganar y en el 2023 para generar una alternativa competitiva que permitió ganar la provincia y muchos municipios como Olavarría” agregó la fuente consultada, que destacó que se hará un balance del aporte del espacio a la gestión municipal.

Hay más

Sin bombos ni redoblantes, larga la Casa de la Provincia. Mañana quedará abierta al público la sede de Junín y Necochea donde funcionarán ARBA, Registro Civil, Ministerio de Trabajo, Ministerio de las Mujeres, IOMA y más organismos provinciales. Las averiguaciones en provincia señalaron que el funcionamiento de las sedes se mantiene a cargo de Cristina Alvarez Rodríguez en la Asesoría de Gobierno.

CECO pide que se pague la paritaria acordada. La Federación de gremios de comercio y las cámaras empresarias cerraron un acuerdo salarial para pagar desde este mes, pero el Gobierno Nacional se niega a avalarlo.“Mientras se dilata la homologación del acuerdo 2025, nuestros afiliados pierden día a día poder adquisitivo frente a una inflación que no cede. Exigimos al Ministerio de capital humano de la Nación que cumpla con su deber de proteger los derechos laborales” dijo Miguel Santellán.

Vino Guillermo Casas. El dirigente provincial del Partido Obrero, Guillermo Casas, llegó a Olavarría el viernes. Dijo estar al tanto de “los despidos en Cerro Negro, en la fábrica de bolsas y en otros lugares” y añadió que “no es una situación exclusiva de Olavarría, es una situación más general y que tiene que ver con esta política. Es deliberado, uno de los apoyos de esta política es provocar una recesión”.

Pensiones no contributivas. En el marco de una convocatoria a presentar documentación médica, la Agencia Nacional de Discapacidad envió miles de cartas documento con citaciones a beneficiarios, pero con un problema: los citaron a direcciones erróneas. Una pizzería, un local desocupado, una casa de familia. Pasó en Olavarría, en Bolívar y en Azul.

Sin autoridades en el AMCO. En medio de una crisis institucional, el lunes por la noche quedó sin directivos la comisión del club con la salida de Gustavo Tolosa. Dicen que se esperaba un contacto con el Municipio que no sucedió para recibir apoyo financiero. El club quedó acéfalo y la asamblea pasó a un cuarto intermedio. En las últimas horas, en tanto, volvieron a denunciar un robo en las instalaciones del autódromo.

