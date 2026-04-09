La familia de una mujer de Sierras Bayas que murió tras una práctica medica: “Existieron fallas graves»

Una carta firmada por familiares de la vecina de Sierras Bayas Adriana Pezzucchi, enviaron una carta a la redacción de En Línea Noticias donde hicieron referencia al fallecimiento de la mujer el pasado 25 de marzo.

El caso había tomado altísimo voltaje tras una sesión del Concejo Deliberante que incluyó un fuerte cruce entre una concejala de LLA y la concejal Telma Cazot, familiar de Pezzuchi.

Con la carta de la familia se dejan planteadas una serie de cuestiones en relación a la muerte de la mujer y el pedido expreso de no hacer política con lo sucedido.

En el escrito, expresaron agradecimientos a autoridades del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, pero también señalaron presuntas irregularidades en la atención y pidieron que el caso no sea utilizado con fines políticos.

En el inicio del mensaje, los familiares expresaron su agradecimiento al director del Hospital, Fernando Alí, y al jefe del área de Legales, Federico Prester, por “la predisposición, el respeto y la atención brindada” en un momento que definieron como profundamente doloroso.

En esa línea, remarcaron que “valoramos especialmente la apertura al diálogo, la escucha y el acompañamiento recibido”, al tiempo que consideraron que ese respaldo fue fundamental para atravesar la situación.

Sin embargo, en el mismo documento plantearon un pedido explícito: “solicitamos que lo ocurrido no sea utilizado con fines políticos ni vinculado a intereses ajenos a la verdad de los hechos”. Además, agregaron que “pedimos que se eviten agravios o insultos hacia otras personas”, al entender que se trata de un momento que requiere respeto y responsabilidad.

En relación a lo sucedido, la familia sostuvo que, según su reconstrucción, “existieron fallas graves en la atención médica”. En ese sentido, señalaron que la paciente “ingresó en reiteradas oportunidades presentando síntomas alarmantes, sin que se actuara con la celeridad y coordinación necesarias”, y consideraron que “una mejor comunicación y accionar oportuno dentro del equipo médico podrían haber cambiado el desenlace”.

Más adelante, detallaron que, tras la intervención de un nuevo equipo, “se constató que, en el marco de una cirugía de hernia, se habría producido una lesión en el intestino delgado”, lo que derivó —según expresaron— en una infección generalizada que finalmente provocó el fallecimiento.

No obstante, aclararon de manera explícita: “no atribuimos responsabilidad a la institución hospitalaria en su conjunto ni a sus autoridades”, y destacaron el acompañamiento recibido. Aunque, a la vez, afirmaron que “la responsabilidad recae en el equipo médico interviniente y en el profesional cirujano”.

Finalmente, la familia sostuvo que su objetivo es que “los hechos se esclarezcan con la seriedad que la situación amerita”, que se determinen responsabilidades y que se evite la repetición de situaciones similares. En ese marco, concluyeron: “como familia, solo pedimos justicia, verdad y que se actúe con la empatía, sensibilidad y humanidad que toda persona merece”.