La guerra que inventó a Occidente

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias

Las llamadas Guerras Médicas —ese conjunto de enfrentamientos entre las ciudades griegas y el Imperio persa en el siglo V antes de Cristo— suelen enseñarse como un episodio más de la historia antigua. Una serie de batallas: Maratón, Salamina, Platea. Un conflicto entre dos potencias. Una victoria militar.

Pero tal vez lo más importante de esas guerras no haya sido lo que ocurrió en el campo de batalla, sino lo que se escribió después.

Porque ahí, en ese momento, no solo se definió quién ganaba una guerra. Se empezó a construir una idea que, con distintas formas, llega hasta hoy: la idea de Occidente.

Tras derrotar a los ejércitos del imperio de Darío I y Jerjes I, las polis griegas —y en particular Atenas— comenzaron a narrarse a sí mismas de un modo nuevo. Ya no eran solo ciudades independientes que habían resistido una invasión. Eran, según ese relato, algo más: el mundo de la libertad enfrentado al mundo del despotismo.

De un lado, los ciudadanos. Del otro, los súbditos.

De un lado, la deliberación política. Del otro, la obediencia al rey.

De un lado, la razón. Del otro, el exceso.

La oposición es poderosa. Y también, como toda oposición poderosa, profundamente simplificadora.

Porque el Imperio persa distaba mucho de ser una caricatura de tiranía. Era una estructura política compleja, que integraba múltiples pueblos, lenguas y religiones. En muchos aspectos, incluso, más tolerante y administrativamente más sofisticado que las propias ciudades griegas. Pero eso no era lo que importaba para el relato.

Lo que importaba era construir una diferencia.

Buena parte de lo que sabemos sobre esas guerras proviene de la obra de Heródoto, quien, aunque intenta cierta distancia, escribe desde ese mundo griego que empieza a pensarse a sí mismo como algo singular. Y en ese proceso, el enemigo deja de ser solo un adversario militar para convertirse en una figura conceptual: el “otro”.

Ahí aparece, en germen, una división que va a atravesar siglos: Occidente frente a Oriente.

No como una descripción geográfica, sino como una forma de organizar el mundo.

Con el tiempo, esa oposición será retomada, reforzada, reinterpretada. Aparecerá en el discurso político, en la filosofía, en la historia. Europa contra Asia. Democracia contra autoritarismo. Civilización contra barbarie. Siempre con matices, siempre con variaciones, pero con una estructura reconocible.

Lo interesante —y quizás lo inquietante— es que esa estructura nace menos de una realidad objetiva que de una narración exitosa.

Los griegos no solo ganaron la guerra. Ganaron el modo en que esa guerra sería recordada.

Y en esa memoria construyeron una identidad. No tanto a partir de lo que eran, sino de lo que no eran. De la diferencia con ese otro que, en buena medida, fue simplificado para poder funcionar como contraste.

Tal vez por eso, cada vez que hoy se invocan esas grandes oposiciones —Occidente, Oriente, libertad, despotismo— convenga recordar su origen. No para negar los conflictos reales, sino para entender que las categorías con las que los pensamos no son neutrales.

Son, también, el resultado de una historia.

Y como toda historia, podría haber sido contada de otro modo.

Hasta el domingo próximo.