La Jefa de Gabinete y la discusión con el STMO: “esto es una tensión por concesiones que no se otorgan más”

La jefa de Gabinete Mercedes Landívar Valerio habló este miércoles sobre la tensa relación entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce José Salvador Stuppia.

Las declaraciones se la funcionaria coincidieron con una gravísimo hecho que se produjo en el interior de un Jardín Maternal en la jornada del martes cuando dos dirigentes del STMO irrumpieron mientras en el lugar aún se encontraban los niños y niñas que concurren al establecimiento.

Mercedes Landivar Valerio habló con el periodista Martín Miguel Rodríguez en el aire de Radio Olavarría.

De esta manera, y con las declaraciones de la Jefa de Gabinete del Gobierno Municipal, decidió romper un extenso silencio oficial que venían manteniendo desde que se inició el conflicto con el STMO.

Al hablar de lo sucedido en el Jardín Maternal Municipal, Mercedes Landivar Valerio confirmó que la intervención de la Justicia y dijo que se da en el marco de una causa penal precedente.

“Hay tramitándose una IPP a raíz de otros hechos que sucedieron y en el marco de eso es que fiscalía interviene y toma testimonio a dos personas que trabajan en el Jardín”, dijo la Jefa de Gabinete.

Mercedes Landivar Valerio, sobre los hechos ocurridos en el Jardín Maternal Municipal, señaló de manera directa, como responsables, a José Salvador Stuppia, secretario General del STMO y “una mujer que integra la comisión directiva.”

La Jefa de Gabinete quiso dejar en claro que la gestión de Maximiliano Wesner decidió terminar con “concesiones” que tenía el Sindicato de Trabajadores Municipales y aseguró, “esto es una tensión por concesiones al STMO que no se otorgan más.”

Mercedes Landivar Valerio ahondó este punto y dijo, “esta discusión no es salarial, esta discusión no es laboral y en el medio están los trabajadores. Acá la discusión es de otro tipo. Esto es una discusión política y una tensión que se viene dando producto de que está gestión, desde el primer momento, pudo advertir un montón de concesiones que se le daban al Sindicato y que nosotros no estamos dispuestos a darlas. Nosotros vamos a trabajar con transparencia y responsabilidad no dándole concesiones a nadie. Yo no quiero poner el foco ahí, pero quiero quiero decirle a los trabajadores y trabajadores que esto es una tensión por concesiones que no se otorgan más: paquetes de horas extras que existía y ahora no existen, se llegó a negociar lugares de funcionarios que nosotros no le vamos a dar a ningún sindicato, acá antes no podía funcionar ningún sindicato que el único que había, un montón de concesiones.”

“No vamos a permitir formas violentas a la hora de negociar, ni con ellos ni con nadie”, señaló la Jefa de Gabinete.

La Jefa de Gabinete Municipal hizo un repaso de las acciones que han venido llevando adelante para mejorar las condiciones laborales desde los trabajadores desde el momento de la asunción de Maximiliano Wesner como Intendente.

“Desde el primer momento, y hasta el día de hoy porque esto sigue sucediendo, se recorrieron las áreas municipales a los efectos de escuchar tanto los reclamos individuales como los colectivos que había en cada lugar, yo tengo que decir también que esto no sucedía. Sabemos lo que les está pasando a los trabajadores, sabemos que los salarios no alcanzan, sabemos que hay un atraso, eso está fuera de discusión”, expresó Mercedes Landivar Valerio.

“Hay reclamos super atrasados, pedidos de recategorizaciones, pase a planta, reconocimientos de títulos, cuestiones que no se estaban teniendo en cuenta y que nosotros sí estamos haciendo un trabajo pormenorizado. Hay un trabajo constante. Es una línea que nos ha bajado el Intendente desde el primer momento para que escuchemos a los trabajadores y hagamos reuniones de equipo. Nosotros tenemos un mapeo total de lo que sucede en cada una de las áreas”, dijo Mercedes Landivar Valerio.

La Jefa de Gabinete se preocupó en dejar aclarado que en la relación con el Sindicato de Trabajadores Municipales: “yo tengo que decir, yo necesito decir para que esto se conozca que la discusión que se ha dado en cada uno de estos encuentros formales e informales no tiene que ver con lo que yo estoy planteando, en los últimos seis encuentros que nosotros tuvimos con el Sindicato no se habló de lo salarial. Se tiraban recomposiciones que por supuesto se le deben a los trabajadores, un día era un porcentaje, otro día era otro porcentaje. Nunca se hablaba de cuántas personas necesitan la recategorización, cuántas personas son las que tienen que pasar a planta, cuántos títulos no se han reconocido y que venían de larga data guardados los expedientes. Las bonificaciones, cada área tiene bonificaciones según la tarea, y son bonificaciones que estaban super atrasadas y nunca se puso en discusión.”

En proceso…

