La Libertad Avanza Olavarría comunicó el apartamiento de la concejala Mariela Casamayor

La Libertad Avanza Olavarría difundió este viernes un comunicado oficial en el que informó el apartamiento de la concejala Mariela Casamayor del funcionamiento orgánico del espacio político a nivel local.

Según se indicó, la decisión se tomó debido a que la edil “viene priorizando posicionamientos y proyectos de carácter personal”, lo que —de acuerdo al comunicado— implicó desconocer el trabajo colectivo, el mandato político compartido y las instancias internas de debate partidario. En ese marco, el espacio señaló que la medida “formaliza una situación ya existente”.

Desde La Libertad Avanza aclararon que el espacio no sanciona ideas, pero sí exige coherencia, responsabilidad y respeto por los compromisos asumidos con los votantes que respaldaron la propuesta política para acceder a la banca y representar las ideas del espacio bajo la conducción del presidente Javier Milei y de las autoridades partidarias en sus distintos niveles.

Asimismo, se precisó que, a partir de esta decisión, Casamayor no representa ni se encuentra autorizada a expresarse en nombre de La Libertad Avanza Olavarría, ni a atribuir al espacio posiciones, definiciones o conflictos que consideraron de carácter personal.

Finalmente, el comunicado reafirma que La Libertad Avanza Olavarría continuará enfocada en su agenda política y legislativa, con el objetivo de impulsar una gestión orientada a la reducción del peso del Estado y de la política en la vida cotidiana de los vecinos.