La literatura olavarriense se renueva: Entrevista a Silvana Pennacchioni

Silvana Pennacchioni nació en Olavarría y desdobla su pasión entre la ingeniería y la literatura, la poesía más concretamente. Después de transitar espacios de aprendizaje en varios talleres literarios, con maestros locales como Juan Carlos Vecchi, Guillermo Del Zotto, Ceferino Lazcano y Nora Sollé, comenzó a publicar sus poemas en diversas antologías.

Hoy, junto con otros escritores y escritoras de nuestra ciudad como Patricia Timo, Graciela Mónaco, Ceferino Lascano y Marcela Henrich, se encuentra gestionando la novedosa “Agrupación de Escritores Olavarría, AEO”. Colectivo literario local que desde sus cuarteles generales en la Biblioteca Coty Laborde ofrece una nutrida agenda de actividades.

¿Cómo es tu relación con la literatura? ¿Cuáles son tus lecturas preferidas? ¿Sólo leés poesía o también prosa? ¿Tenés algún autor que te haya inspirado más que otros?

He sido lectora desde muy chica, sólo que siempre creo que es poco lo que he leído. No soy buena recordando los nombres de los autores o relacionando títulos con autores y eso me hace sentir que soy mala lectora.

Durante mi etapa universitaria mis lecturas se limitaron a lo técnico y, esa etapa se fue ensamblando con la maternidad. Quiero decir, cuando me recibí ya había nacido mi hija mayor, así que mis días se fueron cargando de pañales y mamaderas, entonces no había mucho tiempo para leer…

Y cuando quise acordar, fueron pasando los años hasta que me reencontré con la lectura tranquila un verano en el que no tenía tanta demanda de atención por parte de mis hijos, porque ya habían crecido bastante…

Siempre leí novelas, novelas históricas, cuentos… es decir, más bien narrativa. La poseía llegó a mí y se quedó para gustarme, no hace mucho, precisamente cuando me animé a escribir y dar a conocer lo que escribo.

Y lo que más me acercó a la poesía fueron las redes sociales. Comencé a seguir autores y autoras contemporáneos y al leerlos creo que me han inspirado.

Por ejemplo, Mariana Finochietto, considero que es fuera de serie. Y podría nombrar algunos más…

Cuando escribo, no me predispongo a que sea un poema lo que escribo, me sale así…y en formas que actualmente se aceptan como poemas o prosas poéticas.

La verdad, no sé si encasillar mis textos en poemas o no… es lo que me nace del corazón y sale lo que sale… Mientras provoque algo bueno en quien los lea, es suficiente para mí.

¿Cómo se llevan la poeta y la ingeniera? ¿Hay armonía o conflictos entre ellos?

Lo que escribo es el resultado de lo que siento. Sucede que por momentos o por ratos las palabras quieren salir de mí. Escribo lo que voy procesando en la vida, mi vida, mis días.

Lo que quiero decir es, que antes de ser ingeniera fui y soy una persona, entonces, una vez que asumí que un título no define a la persona, me sentí más libre para escribir…

De todos modos, es algo que fui construyendo paulatinamente, no me resultó fácil tomar conciencia de esto.

Mi trayectoria profesional la vengo desarrollando mayormente en la docencia más que en lo técnico de la ingeniería, lo que me acercó más a lo humano, a la intuición, a lo sensible.

Participé de talleres literarios con maestros muy buenos, que me ayudaron a ver y transitar este camino maravilloso de las palabras y el encuentro con el Otro, a través de lo que expresamos.

“La vida es muy amplia” me dijo una amiga una vez…y realmente lo es.

¿Nos podés contar brevemente en qué consiste la iniciativa que han tenido, junto a otros escritores de Olavarría, para formar una agrupación literaria en la biblioteca Coty Laborde?

La incipiente Agrupación de Escritores Olavarría “AEO” surge por iniciativa de Patricia Timo, escritora local, quien con perseverancia e insistencia fue convocando hasta que llegó a Graciela Mónaco, otra escritora local, que por ser parte de la comisión de la Biblioteca Coty Laborde, facilitó el espacio para reunirnos. Si bien históricamente han habido otros intentos, parece que esta vez hay muchas ganas de que la agrupación crezca.

La propuesta de formar lo que por ahora es una agrupación, es mancomunar esfuerzos, para generar espacios de encuentros y de desarrollo para los escritores de Olavarría.

Algo de la poesía de Silvana Pennacchioni:

Dejame que te cuente

la historia en mi cabeza,

del río que lleva

toda la alegría nuestra

del sol entre los árboles

a la hora de las sombras largas,

esa misma

del silencio espeso,

de voces pequeñas

pedaleando cuentos.

Dejame

decirte cuánto te pienso,

mientras mis pasos mienten

olvidando

tu último beso

Dejame sí,

mirarte

sin llorar tus ojos

cada vez más míos

cada vez

más lejos.

Mi lado luna

Creo que escondí

una parte de la luna

aquí

bien adentro,

donde cada noche

una estrella

busca su reflejo.

Creo que hay un cráter

aquí, en mi pecho

que resuena mis latidos,

para que sienta aquellos

que ya no recuerdo.

La luna llora

creo

porque ha perdido

su lado oscuro,

en las noches

que no la vemos.

Llora la luna

su parte rota,

llora

escondida

aquí muy dentro

aquí, en mi pecho.

