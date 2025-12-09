La olavarriense Evelyn Díaz juró como Senadora

Evelyn Díaz, dirigente de Olavarría, juró este martes en La Plata como senadora provincial por la Séptima Sección Electoral, en el marco de la Sesión Preparatoria donde la vicegobernadora Verónica Magario tomó juramento a las y los legisladores electos en las últimas elecciones del mes de septiembre donde el peronismo seccional obtuvo un rotundo triunfo.

La ceremonia se realizó en el Senado bonaerense, donde asumieron las y los representantes de las distintas fuerzas políticas. En el caso de Unión por la Patria, además de Díaz, iniciaron su período legislativo María Inés Laurini y Marcos Pisano, completando la representación seccional.

Evelyn Díaz junto con su colega María Inés Laurini.

Tras la jura, el ex diputado provincial César Valicenti destacó el rol de la región en esta nueva etapa legislativa. “Hoy se consolidó el gran trabajo de la 7ª sección para fortalecer el protagonismo del Peronismo en el Senado PBA. Con humildad y compromiso, siempre representando a nuestros pueblos del interior bonaerense. Desde donde nos toque, vamos a aportar para construir una Patria libre, justa y soberana. Por la memoria de Néstor y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

Evelyn Díaz con la Vicegobernadora Verónica Magario

Durante la sesión también prestaron juramento senadores y senadoras de La Libertad Avanza y del bloque Somos Buenos Aires, según lo establecido para el inicio del nuevo período parlamentario.

Antes del cierre, el cuerpo legislativo definió que las sesiones ordinarias del 154° período se desarrollarán los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas.

Además, se aprobaron los pedidos de licencia de Gabriel Katopodis, quien continuará al frente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y del senador Diego Valenzuela.