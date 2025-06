La pesadilla de un ingeniero olavarriense: fue condenado en un juicio millonario

El proceso se dió en la ciudad de Neuquén, lugar donde nunca estuvo radicado el profesional de nuestra ciudad

Un ingeniero olavarriense que nunca estuvo ni vivió en Neuquén fue condenado a pagar una millonaria indemnización por un accidente laboral en una escuela de la capital neuquina. Así lo refleja el periodista Sergio Sarachu en el portal Alerta Digital de esa capital, quien el diálogo con En Línea Noticias explicó detalles del episodio.

El ingeniero industrial Guillermo Hamse relató por AM Cumbre 1400 la pesadilla que vive en torno a este caso, desde hace ya casi diez años. En los últimos días fue notificado de una sentencia en su contra y del pago de una indemnización millonaria en un hecho que no tiene ninguna vinculación.

Alerta Digital profundizó en la investigación sobre el caso, tuvo acceso a parte del expediente y pudo reconstruir el tránsito judicial que terminó con una condena a un hombre que nada tiene que ver con el hecho.

Accidente laboral en una escuela de Neuquén

El miércoles 26 de marzo de 2014, el bahiense Mauricio Eduardo Klaassen, cayó de un andamio mientras realizaba trabajos en el cielo raso del salón de usos múltiples de la escuela primaria 118, ubicada en Independencia 920 de Neuquén capital. Esa caída desde unos cuatro metros y medio le produjo una fractura del fémur izquierdo y golpes, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en el hospital provincial Castro Rendón y quedó internado durante 15 días.

La demanda contra el empleador, César Hamse, incorpora menciones sobre la desatención y abandono que tuvo con el obrero e incluye a Tatiana Hamse, que sería hija del constructor. En la presentación se solicita una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el accidente laboral.

El inicio de la pesadilla a 1200 kilómetros de Neuquén

Cuando retornaba de su trabajo en una fábrica cementera de Olavarría, Guillermo Hamse se encontró en 2015 con una notificación sobre la demanda en su contra. Ese escrito provenía del Juzgado Laboral Dos de la ciudad de Neuquén, a nombre de César Hamse, sin que figurare ni su documento de identidad ni ninguna otra relación legal con el hecho.

Lo primero que hizo fue asesorarse con un abogado amigo de nuestra ciudad y éste encargó a un letrado neuquino para presentar un descargo que eliminara toda relación con la demanda. Los tiempos no tan virtuales e inmediatos de estos días, hicieron que vencieran los plazos para esa presentación, por lo que el Juzgado dio por no presentado el descargo y continuó con el trámite judicial.

En Olavarría, Hamse se despreocupó del tema en la creencia de que ya estaba desligado de esa confusión judicial.

Hace unos días, otra notificación llegó a su domicilio bonaerense, pero esta vez con una sentencia que incluye el pago de una indemnización millonaria por aquel accidente laboral ocurrido hace 11 años en un lugar donde nunca vivió ni estuvo.

El testimonio del ingeniero

En el programa “Más vale tarde” por AM Cumbre 1400, entrevistaron al ingeniero Guillermo Hamse que confesó que toda esta situación lo está afectando emocionalmente. “Yo tengo una familia, un trabajo, una vida acá. No puedo pagar por algo que no hice ni conozco. Es inhumano y me está afectando emocionalmente”, señaló.

Pero, además, incorporó otro dato que no figura en el expediente: el llamado de una abogada neuquina que le habría solicitado dinero para desvincularlo de la causa. “Me dijeron que si ponía plata se dejaban de joder. Así, textual”, señaló en la entrevista radial.

A esta altura, quienes figuraban en principio como responsables de la constructora, César Hamse y su hija Tatiana (con domicilio en la calle Los Lagos de Neuquén), aparecen como desvinculados de la causa.

En las próximas horas, los patrocinantes del ingeniero olavarriense presentarían una apelación ante la instancia superior al Juzgado Laboral Dos de Neuquén.