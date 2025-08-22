La Policía Federal desbarata puntos de venta de drogas en Olavarría

Un operativo de la Policía Federal Argentina desarticuló varios puntos de venta de drogas, conocidos como “narcomenudeo”, que operaban en distintos barrios de la ciudad.

El operativo, a cargo de la División Unidad Operativa Federal Olavarría, se llevó a cabo el 21 de agosto. Los allanamientos fueron ordenados por la jueza Fabiana San Román del Juzgado de Garantías N.º 1, con la intervención del fiscal Cristian Urlezaga de la UFIJ N.º 19.

Durante las diligencias, los efectivos lograron incautar:

Plantas y picadura de marihuana

Más de 250 semillas de cannabis

Dosis de cocaína

Un arma de fuego y municiones de diversos calibres

Varios teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la investigación.

Las personas involucradas en el caso fueron notificadas formalmente de la formación de la causa, según lo establece el Código Procesal Penal.

La Policía Federal destacó que estos procedimientos son parte de su lucha constante contra el narcotráfico, con el objetivo de proteger a la comunidad y colaborar con la justicia en el desmantelamiento de organizaciones criminales.