La Policía Federal desmanteló tres puntos de venta de droga bajo la modalidad delivery en Olavarría

La Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, desmanteló tres puntos de comercialización de estupefacientes que operaban bajo la modalidad de delivery en la ciudad de Olavarría. Los procedimientos fueron el resultado de una investigación realizada por la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) local.

La causa se inició en octubre de 2025, cuando el personal de la brigada detectó maniobras compatibles con la venta de drogas en uno de los domicilios investigados. A partir de ese momento se desarrollaron tareas de inteligencia y vigilancia que permitieron documentar la actividad ilícita.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román, con intervención de la U.F.I. N° 19 de Olavarría, liderada por el Dr. Christian Urlezaga, ordenó los allanamientos de los inmuebles involucrados.

En los operativos, que contaron con la presencia de testigos, se secuestró marihuana y clorhidrato de cocaína por un valor estimado en más de dos millones de pesos. Además, los efectivos incautaron una suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera que ascendió a 10.000 dólares, junto con dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

Durante los procedimientos se efectivizó la detención de varios hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.