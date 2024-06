La presión social en ascenso, las respuestas a prueba

Doble visita a un mismo sector de la ciudad: la UCR y el intendente Wesner con su equipo. Dos formas de ver y resultados distintos en la zona de Alberdi y Trabajadores. La presión social que se siente en demanda de comida y en seguridad.

Volver a las Fuentes, por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Dos visiones de un barrio

¿Vos podés creer que justo coincidieron? Con menos de un día de diferencia, el intendente Wesner con su equipo y los dirigentes de la UCR anduvieron por la zona de Alberdi y Trabajadores. Los resultados son bien distintos.



Viernes a la tarde. Belén Vergel (presidenta de UCR) y Francisco González (concejal) estuvieron estuvieron en el barrio Trabajadores. En una casa se reunieron con un pequeño grupo de vecinos que “transmitieron su preocupación debido al estado de abandono” de esa zona. Lo informaron acá



Contaron que los vecinos les hablaron del alumbrado público deficiente, de las calles en mal estado (son de tierra) y de la “creciente ola de inseguridad”.



Los radicales recordaron que hace unos meses habían llevado al Concejo un proyecto para pedir mejoras en ese sector. Se trató en abril. “Pero desde el Municipio no se brindó una solución y es por eso que se visitó nuevamente el lugar” explicaron.



Además, adelantaron que llevarán otro proyecto al Concejo “para volver a visibilizar el reclamo y que la comunidad de Barrio Trabajadores reciba una respuesta positiva”.



Sábado a la mañana. Día del cumpleaños del intendente. Justamente, en ese tono de festejo se presentó la visita que tuvo como punto de encuentro el cruce de las avenidas.



Horas después se mostró la “recorrida” por los barrios 4 de Octubre, Lourdes y Trabajadores. “Hablando con vecinos, escuchando demandas y contándoles en lo que estamos trabajando”. Acá lo ves



Las imágenes difundidas muestran que hubo decenas de funcionarios, concejales y militantes junto a Wesner, que un grupo de Movimiento Evita con apoyo del Consejo Escolar pintó el frente de la Escuela 6 y la recorrida de Wesner, solo, por las calles del sector en contacto con los vecinos.



No se dieron detalles de las “demandas” recibidas, por lo tanto desconocemos si lo que recogió la UCR se repitió en lo que recibieron los representantes del Ejecutivo. En los posteos apareció alguna que otra queja, pero en concreto se puede leer que el intendente todavía goza de la “primavera” de la asunción: la buena recepción general que cualquier Ejecutivo tiene a poco de haber iniciado en el cargo. No es igual esa “primavera” en todos los dirigentes -hay componentes personales-, ni en todos los cargos -la cercanía/lejanía tiene mucho que ver-. Y tampoco es comparable alguien que ejerce un primer mandato con un reelecto.



Sumemos que este tipo de actividades ya las hacía Wesner y Unión por la Patria durante la campaña electoral, como hemos comentado en otras ocasiones. De esta manera, las recorridas son también una “continuidad” en la imagen del dirigente. Cierto es también que los vecinos tienen distintas expectativas de una misma actividad realizada por un candidato y realizada por un funcionario electo. En el video difundido buscan dar cuenta de esa diferencia: la gestión quiere mostrar que la presencia del jefe comunal en la calle es la promesa cumplida.



Dos sectores partidarios, con responsabilidades de gestión distintas, se acercaron a una misma zona de la ciudad y mostraron dos visiones diferentes. Y no es un sector cualquiera: es una zona en la que cuando la economía aprieta, como ahora, se siente y mucho.

Y la economía aprieta

Cada vez más. A la acuciante situación económica se suma el nulo apoyo del Estado nacional y el apoyo local y provincial que no alcanza. Los barrios están cada vez más complicados, mientras en paralelo se conocen denuncias -y se efectivizan- galpones repletos de comida que se vence en manos del Ministerio de Capital Humano de la Nación.



Pero vamos a desglosar: al menos tres referentes barriales admitieron que la situación es cada vez más aguda. Insisten en que no es hambre, pero empieza a acercarse, bastante. “Hacemos todo por acompañar, pero sabemos que no alcanza” indicó uno de ellos a este newsletter.



También hay paralelismos con fotos viralizadas en Capital Federal: la gente acudiendo a iglesias para comer. Aquí muchas de ellas articulan con agrupaciones políticas, sociales o grupos de jóvenes que acompañan con actividades y el intento de brindar al menos una de las comidas.



La Iglesia (las iglesias) comienza a tomar protagonismo en los barrios, más allá de una cuestión de culto: son entidades con un entramado muy fuerte en los territorios por tener sede, representantes y ser un articulador concreto para la llegada social ante una demanda creciente.



“La situación está estallada” relató un dirigente que tiene articulación con una parroquia en un barrio local. Ante la consulta, por ahora todos quieren mantener un estricto off de sus dichos. “No queremos ser ni oportunistas ni quedar como que queremos sacar una tajada política: los que están en los barrios saben quienes somos” aclararon. Muchos de los comedores y merenderos tenían acompañamiento de Nación. Hoy, nada.



“Se da una doble situación: por un lado, aumentó la demanda muchísimo, quizás al doble en algunos lugares. Y por otro, dejaron de enviar alimentos. A veces hacemos malabares para darle comida al doble de personas con la mitad. Y aún persiste mucha vergüenza o pudor de aquellos que perdieron el trabajo de venir a pedir, por lo que a veces se hace difícil de cuantificar porque el pedido de viandas excede a la cantidad de personas presentes”.



No es casual, tampoco, la creciente inseguridad en varios puntos de la ciudad: uno de los primeros lugares que fuertemente apareció con delitos varios y sostenidos fue en barrio Isaura, incluso con varias reuniones con autoridades policiales, funcionarios e integrantes de la comunidad.



Esta semana, de hecho, hubo un encuentro donde participaron integrantes de la oposición encabezados por Hilario Galli, Carlos Coscia y Marcelino Quinteros Videla. “Es un precedente que dos fuerzas políticas con ideales opuestos, se hayan hecho presentes, hayan podido debatir, llegar a conclusiones similares y poder aclarar a los vecinos distintos puntos” indicaron como valor. Se encargaron de aclarar que, los reiterados robos que encendieron las alarmas hace unas tres tres semanas, se mantienen como problema.



Sumemos: también hubo un raid delictivo de “roba ruedas” en varios puntos de la ciudad, y recordemos lo que expresaron a la UCR desde barrio Trabajadores. Sin contar, claro, los innumerables robos de bicicletas y motos en toda la ciudad, ya sin distinción de sector o barrio. “Todo viene de la mano” admitieron desde las fuerzas de seguridad ante la consulta, con una honda preocupación por lo que sucede pero sobre todo por lo que vendrá si la situación sigue así. Sin embargo…

¿Cambia la tendencia?

Las estadísticas elaboradas por instituciones del sector construcción de los últimos dos meses mostraron pequeñas subas dentro del rubro, incluido el cemento. Son muy pequeñas y no se acercan a compensar el enorme retroceso en la comparativa con el año anterior.



En el plano local, la incipiente suba es una buena noticia, aunque con muchos reparos. Sobre todo por el impacto en puestos de trabajo -que lejos está de recuperarse- y por el impacto en la recaudación municipal, sobre lo que ya hemos dado detalles en ediciones anteriores y cuya tendencia a la baja se mantiene.



En este contexto, el Municipio mostró en los últimos siete días acciones con destino a dos sectores fuertes de la economía local. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se lanzó el censo industrial y se ofreció una charla para productores rurales acerca de la financiación de Bapro.



Los referentes industriales de Olavarría y la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta, estuvieron en el Palacio Municipal junto al intendente y al secretario Gastón Sarachu para presentar el nuevo censo del rubro, que hace más de una década que no se actualiza. Buscarán conocer información sobre producción, empleo, inversiones, utilización de tecnología y otros aspectos relevantes. El contexto es de cambio, pero la foto servirá y mucho.



En cuanto a la reunión para ruralistas, se informó que estuvieron autoridades del Banco y que parte de la charla fue enfatizar la intención de Provincia y Municipio para “acompañar, apoyar y seguir fomentando” al sector agropecuario en Olavarría.



Ya de cara a la semana que viene, el Ejecutivo iniciará el proceso para la elección de delegados de las localidades: los interesados en postularse se podrán presentar desde este lunes para retirar el formulario y el instructivo de inscripción. Durante todo este mes se desarrollará esta etapa y en los primeros días del mes que viene se inscribirán los postulantes.

Una mudanza, críticas y respuesta

A fines de mayo se anunció la mudanza de la Dirección de Discapacidad y Personas Mayores. Pasó a funcionar en Las Heras y La Rioja, en una sede en la que antiguamente funcionaba una sala de salud.



En estos días hubo algunas voces críticas. Desde el bloque libertario de Ahora Olavarría y un grupo de usuarios del servicio expresaron quejas en el HCD por las condiciones de la sede y por la distancia al Hospital. Pidieron acondicionar el lugar y “revisar la decisión”.



El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Cristian Delpiani, -la máxima autoridad- fue el encargado de dar respuestas sobre la situación del área. Argumentó la necesidad del cambio de lugar en, justamente, la intención de ofrecer los servicios en un espacio con condiciones acorde. Con el personal de la Dirección, atiende ahora en la misma sede la Junta Evaluadora de Discapacidad, que no estuvo funcionando en los últimos meses ya que faltaba personal.



La situación local para acceder a los CUD se combinó con una decisión nacional sobre prorrogar la vigencia de esos certificados. De esta forma, la atención por estos días se concentra en personas que aún no tienen el CUD.

Nuevo nombre para un bloque político

Saluden a Juntos que se va. A esta atomización de Juntos por el Cambio en todo el territorio nacional y provincial se le sumó Olavarría, siempre con la particularidad local: mientras presentaban un proyecto para declarar la semana belgraniana, confirmaban que ahora Juntos se llama… Pro + Encuentro Republicano Federal (ERF).



Paradojas de la política, es la primera vez que el Pro se denomina así desde que Ezequiel Galli llegó al poder en 2015. Siempre fue dentro de Cambiemos, Juntos por el Cambio o Juntos solo.



Además, sumar a ERF ratifica que al menos en el marco legislativo (que no es poco) mantienen a Mario Cura como aliado político, mientras que la UCR goza de un poco más de independencia más allá de que los dos concejales del bloque boina blanca (Sebastián Matrella y Pancho González) fueron electos en listas encabezadas por el Pro en acuerdo o integración por internas.



Es interesante seguir de cerca el rearmado opositor no sólo por el correlato de lo que sucede a nivel nacional y provincial (a nivel nacional todo mal, a nivel provincial todo muy bien) sino que además es un sector que, lejos de unirse, parece cada vez más atomizado.



Mucho más si tenemos en cuenta al actor silencioso de La Libertad Avanza, con cuatro concejales en el HCD y la referencia política de Celeste Arouxet y Guillermo Lascano en Anses y Pami respectivamente.



Las elecciones legislativas suelen ser más repartidas y menos polarizadas, pero en la actual coyuntura no pareciera que haya solo tres opciones … a vuelo de pájaro, la oposición se conglomera en tres o cuatro grandes bloques. ¿Podrán sintetizar la oferta electoral? ¿O se irá a fondo con la propia?



Igual ya sabemos que de acá a 2025 … puede pasar cualquier cosa. Pero cualquier cosa de verdad: con decir que no hay Ministerio del Interior para organizar los comicios y hubo tantos despidos en Correo Argentino que no se garantizarían el reparto de urnas. Realmente es una moneda al aire.

Cortitas

Eduardo Rodríguez sigue en Aubasa. La empresa Autopistas de Buenos Aires tiene nuevo presidente, el massista José Arteaga. En la asunción estuvo el olavarriense, que sigue como SubGerente de Relaciones Institucionales y Comunicación.



Escándalo en Azul. Denunciaron que el ex candidato a intendente de Milei, Luis Kletnicki, cobra una pensión no contributiva desde 2017. El referente libertario no respondió aún, pero en la vecina ciudad tienen presente su campaña por La Libertad Avanza con un encendido discurso en contra de los beneficiarios de programas sociales, críticas a la casta política y al gasto del Estado.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas.

