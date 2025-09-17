La UNICEN en estado de alerta: La comunidad universitaria se moviliza este miércoles

La comunidad universitaria de Olavarría se encuentra en estado de alerta ante el tratamiento del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que se debatirá este jueves en la Cámara de Diputados. En este contexto, decanos de las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la UNICEN manifestaron su profunda preocupación por la situación presupuestaria y el futuro de la educación pública.

Un presupuesto “insignificante” y una crisis edilicia



La ingeniera María Peralta, decana de la Facultad de Ingeniería (FIO), señaló que la proyección de presupuesto para el 2026, anunciada por el presidente Javier Milei, es insuficiente. Según la decana, la cifra de 4.8 billones de pesos ofrecida por el gobierno está muy por debajo de los 7.3 billones que, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se necesitan para alcanzar el 1% del PBI. «El impacto de no tener un financiamiento, hace dos años que no tenemos presupuesto, ya lo conocemos, nos plantea un trabajo en un contexto incierto», afirmó Peralta.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Gustavo Flensborg, calificó el impacto de la Ley de Financiamiento Universitario en el PBI como “insignificante”, con solo un 0,1%. En su opinión, el argumento del equilibrio fiscal no se sostiene y el veto presidencial «pone en riesgo la democracia del país y el sostenimiento… del sistema universitario».

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Gustavo Otegui, describió la grave situación de su facultad: «está pasando por una crisis edilicia monumental. La obra está parada y no continúa. No tenemos aulas y tenemos cada vez más estudiantes que quieren estudiar”. Otegui concluyó con una crítica a la propuesta gubernamental: «Nos están proponiendo que no nos interese la salud pública, que no nos interese la igualdad de oportunidades. Eso es negarnos al futuro».

Una marcha por la educación pública



En sintonía con la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo en todo el país, la comunidad académica de Olavarría se prepara para movilizarse este jueves. La marcha, a la que se adhiere la UNICEN, buscará visibilizar la defensa de la educación pública. El recorrido iniciará en la Facultad de Ciencias de la Salud, continuará por Avenida Pringles hasta Rivadavia y culminará en el Paseo Jesús Mendía.