Landivar ante el HCD: la oposición buscará respuestas claras sobre Seguridad, Salud y Fondos Públicos

La Jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar estará ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) se transformará en una de las sesiones de control más exhaustivas del año.

Los cinco bloques opositores —Unión Cívica Radical (UCR), PRO, Por Más Libertad, La Libertad Avanza y Juntos por Olavarría— han consolidado un extenso pliego de preguntas que abarca desde la crisis en el Hospital Municipal y la inseguridad, hasta la polémica por los fondos de Loma Negra y el cumplimiento de promesas de campaña.

Los temas que plantean los concejales en casi 100 preguntas a la Jefa de Gabinete

Seguridad, Emergencia y Controles

El área de Seguridad es uno de los puntos más críticos, con múltiples bloques señalando incumplimientos tras la declaración de Emergencia en octubre.

Emergencia Incumplida: UCR y Por Más Libertad cuestionan la falta de respeto a la regularidad de la Mesa de Seguridad y exigen el detalle de acciones, contrataciones y adquisiciones realizadas para la prevención y abordaje del delito. El bloque PRO se suma, pidiendo explicaciones por el retraso en la presentación del informe de emergencia que debía estar en el HCD en 15 días, y cómo se plasmó la ordenanza en el presupuesto.

Controles Viales y Urbanos: La UCR pregunta por la frecuencia actual de controles de alcoholemia, decibeles y documentación, los criterios de planificación territorial para definirlos y si el Municipio cuenta con el equipamiento suficiente.

Gestión de Programas: La UCR consulta qué acciones se tomaron para resolver el error en el número de ordenanza impreso en las chapas del programa “Tranqueras Conectadas” y su costo. Además, el PRO pregunta cuándo se pondrá en funcionamiento la anunciada Guardia Urbana.

Finanzas, Presupuesto y Ejecución de Fondos

El manejo de los fondos municipales y el cumplimiento de las metas de inversión son foco de crítica por parte de los bloques.

Fondo Loma Negra: El PRO exige saber qué instrumentos financieros se utilizaron para colocar los $2.331.507.500 percibidos por la venta de la calle a Loma Negra, y por qué a noviembre de 2025 el saldo es de $1.494.901.731,54. Se pide el promedio total de las colocaciones.

Fondos de Inversión: La Libertad Avanza pregunta qué motivos llevaron a la subejecución del Fondo Educativo, considerando las falencias estructurales en los establecimientos. Este mismo bloque exige un razonamiento por el incumplimiento de las metas de inversión propuestas en el Presupuesto 2025 y qué cambios se planean para 2026.

Inversión en Parques Eólicos: Juntos por Olavarría consulta si los decretos de permisos de obra para los parques eólicos (que deben más de dos mil millones de pesos en Derechos de Construcción) prevén afectación específica de esos fondos para el desarrollo del sector.

Crisis en Salud Pública

El Hospital Municipal se encuentra bajo la lupa por problemas de personal, demoras en cirugías y denuncias de violencia.

Equipamiento y Promesas: Por Más Libertad reclama la fecha prevista para la compra del resonador prometido con los fondos de Loma Negra. La UCR consulta por el plan de adquisición de aparatología general para el Hospital.

Personal y Bonificaciones: El PRO pregunta por qué se plantea una «retracción de ingresos» y cuál es la situación de las bonificaciones por tiempo pleno y tareas específicas, que suman $880 millones anuales.

Atención Médica: El PRO exige explicaciones por demoras de más de siete meses en cirugías y los motivos de la renuncia de la mitad del plantel de Urología. La UCR pregunta por denuncias en curso por mala praxis.

Violencia y Abusos: El PRO consulta por los avances judiciales y los sumarios administrativos abiertos tras las denuncias de violencia y agresiones en el Hospital en noviembre de 2024 y principios de 2025.

Servicios Públicos y Contrato Coopelectric

La gestión del servicio sanitario y el polémico cobro extra por parte de la Cooperativa son temas dominantes.

Cuota Capital: La UCR exige el estudio de costos que justificó el cobro de la Contribución Accionaria/Cuota Capital, por qué no se informó oportunamente a la población, y por qué se autorizó la inclusión de ese cobro extra si una ordenanza (la 4604/20) determina su eliminación. Además, se pregunta por las sanciones aplicadas a Coopelectric en caso de haberlo cobrado sin autorización.

Finalización de Contrato: El PRO y la UCR preguntan por la situación actual de la concesión de servicios públicos de energía eléctrica, dado que el Municipio informó su finalización en octubre, pero Coopelectric lo negó formalmente en el HCD.

Calidad del Agua: La UCR requiere la frecuencia y resultados de los controles de arsénico de los últimos doce meses, discriminados por barrio, y los planes de inversión para reducir los niveles en las zonas afectadas.

Vivienda, Infraestructura y Obras Prometidas

El cumplimiento de las promesas de campaña en materia habitacional es cuestionado por tres bloques.

Promesa de 100 Viviendas: La UCR y Por Más Libertad exigen conocer el plan habitacional para los dos años restantes de gestión, recordando la promesa de campaña de construir 100 viviendas por año (acumulando un déficit de 200).

Fondos de Vivienda: Juntos por Olavarría exige el porcentaje de ejecución y la cantidad de familias acompañadas por el Fondo para el Programa Municipal de Viviendas.

Obras Pendientes: Se pide el estado de la obra del Colector Cloacal Norte (UCR), la finalización del tramo sin asfaltar de la Av. Avellaneda (Por Más Libertad) y los avances del prometido Polo Cultural en la estación del Ex Ferrocarril Provincial (UCR).

Gestión, Organismos Descentralizados y Habilitaciones

La oposición también pregunta por organismos clave y habilitaciones polémicas:

SAMAK: La UCR consulta los requisitos, criterios y el impacto urbano/vial de la habilitación del servicio de emergencias médicas SAMAK en zona céntrica, frente a un establecimiento educativo.

ITECO: La UCR exige el estado de la demanda presentada por el ex director Carlos García y el perjuicio económico potencial para el Municipio. Además, se cuestiona por qué se mantiene en el cargo al Presidente del Consejo de Administración señalado como responsable de la incorrecta remoción.

Sociedades de Fomento: La UCR pide acciones concretas y plazos para revertir el estado de abandono del inmueble de la Sociedad de Fomento “Coronel Dorrego” y pregunta sobre el acompañamiento municipal a las sociedades de fomento inactivas o intervenidas.

Otros Ejes de Control

Ley de Cáncer Infantil: La Libertad Avanza pide el compromiso del Ejecutivo para implementar en 2026 la Ley Nacional 27.674 sobre el «Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer».

Arroyo Tapalqué: Por Más Libertad reitera el pedido de informe sobre los vertidos en el arroyo Tapalqué, exigiendo medidas tomadas, fechas y resultados de las últimas mediciones.

Relación con el HCD: La UCR pregunta por qué los pedidos de informes y consultas realizadas desde las comisiones rara vez son respondidas por el Ejecutivo.