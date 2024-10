Las jugadas a la vista

Por IOMA, COCEBA se volvió protagonista y el Círculo Médico se expresó. Muestra de fuerza de La Libertad Avanza y sorpresas. Filosofía sigue un año más. Significancias de las elecciones del PJ.

Por Volver a las Fuentes, de Josefina Bargas y Alexis Grierson

Filo no se cierra

Fue una semana muy intensa. Vamos a hacer un repaso general pero un análisis un poco más profundo de lo que casi pasó, pero no. Victoria para el movimiento estudiantil organizado, que se anotó un porotazo entre tantas luchas en el nivel universitario y superior.

Todo venía mal, y el lunes se profundizó: si bien la Jefa Regional de Educación Marta Casanella abrió una pequeña rendija de esperanza, insistía en el cierre. “Tenemos que acompañar un tiempo más al Instituto 22 en este repensar juntos” dijo en diálogo con Radio Olavarría, dando a entender que había resistencia a analizar la continuidad de la carrera. Pero además, señalaba que la carrera no tenía salida laboral por “saturación”. Y dio cuenta e hizo un repaso de varios cambios en otros institutos, como la Escuela de Artes Visuales y Cepeac, que tendrán fin de carreras y creación de carreras de cara al próximo año.

Los estudiantes cruzaron con dureza a la autoridad educativa: emitieron un extenso comunicado de “réplica” en el que acusaron a Casanella de poner en duda “el trabajo institucional del equipo de gestión, claustro docente y estudiantil” y que “es completamente falsa” la referencia que la inspectora hizo sobre la existencia de instancias previas de tratamiento de la oferta académica. “Se refiere a los estudiantes y docentes como “la resistencia a los cambios” para justificar el acompañamiento de las autoridades situación que, debería haberse dado desde el primer momento”.

Con todo esto, llegamos a la reunión. Trascendió el miércoles a la noche, y se ratificó a las pocas horas tras una comunicación de la comunidad educativa en asamblea. Encabezada por Mercedes Landívar en el Palacio San Martín, hubo un contacto con la gestión de la carrera para conocer el tema de primera mano, e introducirse en el conflicto que, claramente, no paraba de escalar.

Landívar se encargó de desmentir algo que luego los estudiantes insistieron mucho. “No hay un plan estratégico municipal que tenga incidencia con la apertura o cierre de carreras”. Este concepto es algo que existió, consta en actas y fue dicho por Casanella en una de las reuniones. Esto cambiaba el juego -y los responsables-: si sus dichos eran ciertos, significaba que parte de la decisión era Municipal. Pues no, se insistió y mucho con que fue “un dicho de Casanella” que no correspondía. Después analizaremos esto en profundidad.

Lo más importante era el compromiso de Landívar de que “el intendente hará todas las gestiones necesarias para solucionar el conflicto y que la carrera pueda continuar”. Dicho así, la verdad, sonaba a presagio de que la solución estaba al caer. Pero no había confirmación.

Llegamos al viernes. El anuncio “con urgencia” de una conferencia de prensa de la comunidad educativa de la carrera de Filosofía daba a pensar que se venían novedades importantes. Las sonrisas en la puerta, otra pista. Y así llegó: con el particular escenario del corte de luz por una falla técnica de Coopelectric, desde el Centro de Estudiantes anunciaron que los nueve profesorados que brinda el Instituto 22 continuarán. Y entre esos nueve, está Filosofía.

Tras un montón de agradecimientos y la puesta en valor de la lucha colectiva, la presidenta del centro de estudiantes Rocío Roca dijo que “fueron dos semanas de cuatro meses, agotadoras. La salida es colectiva y desde estos espacios que se gestan”. Agradeció al Municipio “por ser lo más claro posible. Nos ofrecieron a acompañar la discusión de carreras” y se mostraron de acuerdo “porque es lo que siempre quisimos, pero con tiempo y con diálogo”. Insistieron, tal como dijimos antes, en que “no hay plan estratégico municipal ni que son parte de decisiones que incumben a la educación”.

En paralelo, la gestión confirmaba la misma novedad: “el Intendente Wesner se comunicó durante las últimas horas con diversos funcionarios del área para solicitar la continuidad de Filosofía, atendiendo la demanda y por la importancia que la carrera tiene en la región.

El municipio de Olavarría “destaca la predisposición total de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ante la preocupación de la comunidad educativa y del Ejecutivo Municipal y reafirma el compromiso con la educación pública” agregaron.

Pero…siempre hay un pero. Roca en la conferencia en San Antonio pidió decir algo que “le había anticipado a Maxi (Wesner)” que iba a hacer público: evaluaron que en las dos semanas de conflicto se toparon “con dos referentes que son quienes toman las decisiones máximas a nivel regional y distrital en Educación, quienes nos han recibido en distintos espacios de diálogo de manera hostil, con chicanas, con ninguneos, faltándonos el respeto, incluso dándose el permiso de tratar a las y los estudiantes como no pensantes, lo cual creemos que sí queremos que se sepa”. Duro.

Pero además, Roca -en nombre de los estudiantes- admitió que “nos han provocado enojo y hemos respondido de la misma forma que recibimos esas comunicaciones porque nos han ofendido” y decidió “ponerles nombre”: “son Julio Benítez y Marta Casanella. Ellos sí hubiesen sido responsables de esta decisión porque era arbitraria, la tomaron ellos, nos lo dejaron en claro en esa primera reunión”.

Está claro que el rol de los Jefes Distrital y Regional de Educación quedaron, de mínima, expuestos y desautorizados: los estudiantes insistieron en que hubo versiones contradictorias puertas para adentro en comparativo con lo público, por un lado, y luego el Ejecutivo local expuso que la solución no era fácil pero estaba más al alcance de la mano. No hay información ni se deslizó nada, pero queda claro que en este tipo de desencuentros los resultados, muchas veces, terminan en cambios, salidas o movidas de esa índole. Veremos cómo continúa la semana.

Lo que continúa un año más es la carrera de Filosofía. “Filo no se cierra” cantaron los estudiantes al final de la conferencia. Ahora vendrá otra lucha, pero con reglas claras.

La toma y la declaración

Domingo a la noche, un Volver a las Fuentes medio fresquito que quedó en orsai. Los estudiantes organizados de la Facultad de Sociales decidieron tomar la Facultad, en lo que denominaron como “toma activa”. Sería por 48 horas, mismo periodo en el que docentes y no docentes llevaron adelante un paro en reclamo a las medidas del Presidente Milei.

La toma activa era una medida, de mínima, novedosa: los estudiantes permitirían a aquellos docentes que no adhieran al paro un aula para que puedan dar clases, y garantizaban el acceso a la educación, algo que se le endilga tanto al movimiento estudiantil con más de un centenar de facultades tomadas en todo el país. No dejó de tener críticas (para muchos toma es toma completa), pero la medida subía un escalón más.

El martes, en una asamblea interclaustro de la Unicen sede Olavarría, hubo algunos reproches de la gestión de Sociales a los estudiantes por la decisión de la toma. Según logró saber este newsletter, hubo alguna consideración de “apuro” por parte de los estudiantes, que se acoplaron a la lucha nacional. Los reproches existieron.

Volvamos a la asamblea: en la previa de clases públicas y una nueva visibilización del conflicto, el sector no docente propuso llevar una Comunicación al Concejo Deliberante para que el arco político se exprese con preocupación por la situación presupuestaria de la Unicen en 2025. Si bien es el promedio nacional, de lo pedido por las universidades para funcionar con normalidad, el gobierno ofrece exactamente la mitad. Y nada más. “Es inviable” blanquearon todos los sectores prácticamente por unanimidad.

El proyecto se presentó el miércoles y para el jueves ya se trató, con presencia de la comunidad universitaria en el recinto. Hubo apoyo unánime, pero varios bemoles para destacar.

Acá hay una crónica completa: https://cdnoticias.com/index.php/2024/10/24/hcd-apoyo-unanime-para-mediar-en-favor-de-que-suba-el-presupuesto-universitario-para-2025/ se recordaron todas las discusiones sobre el tema, las aprobaciones de proyectos…y dos salvedades. En primera instancia el bloque de La Libertad Avanza acompañó, no sin antes expresar sus peros y defender a la gestión Milei. El concejal Gamondi habló (entre silbidos y reproches de la barra) sobre “la crisis en la educación” y pidió que si la universidad pide más presupuesto, “lo que acá se menciona tiene que ver con las partidas presupuesto, que es de dónde vamos a sacar para poder dar a la salud, a la educación, que son cosas importantes y valorables. Acá durante décadas se han aprobado en los congresos nacionales presupuestos deficitarios con las cuentas públicas desmadradas, que nos han llevado a tener cada 10 años crisis económicas fulminantes”.

De todas maneras, y tanto cuestionar las famosas auditorías, “de la auditoría de Unicen no podemos decir nada porque periódicamente es auditada”. Allí avanzó contra la UBA, que señaló que es “alevosa” la corrupción de fondos, y además dijo -uno quiere creer que con cierta inocencia- que hay “demasiada política metida” y pidió “un debate sano” no sin antes señalar que fue “escrachado” en la Facultad de Salud: es que días atrás, y luego de votar en contra por un proyecto de similar índole en el HCD, fue declarado “persona no grata” en la casa de estudios siendo que es docente de allí.

Tras el discurso de Gamondi, hacían fila para responderle: “Pancho” González y Telma Cazot respondieron, con diversos datos y exposición de contradicciones que si La Libertad Avanza quiere mejorar la universidad pública, de mínima que no la desfinancie: “se manifiesta que apuntan por una mejor universidad pública y siguen desfinanciando. No se entiende. Quieren una universidad pública que esté bien en el ranking, pero no le dan los fondos que se necesitan. Es contradictorio lo que se plantea”.

El otro destacado fue el discurso de Guillermina Amespil, pero por el contexto: en la asamblea del martes, hubo pancartas exponiendo a los concejales (uno por uno) que habían votado en contra de un proyecto que manifestaba «preocupación» y «rechazo» por el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que fue ratificado por la Cámara de Diputados. Eso generó muchísimo enojo en el Pro e incluso informaron que iban a participar de la asamblea del martes pero esa situación hizo que desistieran.

Amespil indicó que votaron en contra del proyecto porque creían que el veto significaba que había “una mejor idea” desde el Ejecutivo nacional y que iban a subir salarios y readecuar las partidas presupuestarias. No pasó, y por eso acompañarían la propuesta de la comunidad universitaria. “Por supuesto que nos hubiera gustado también ser parte de esta invitación de acompañar la causa, lo cual hacemos. Pero por distintas circunstancias a veces creemos que somos personas no del todo bienvenidas, nos pasó en el parque con las pancartas cuando estábamos yendo a acompañar” dijo en referencia a la asamblea del martes pasado en el Paseo de la Salud.

“El Presupuesto presentado por el Gobierno nacional presenta una asignación de recursos muy baja para lo que las universidades están solicitando y consideran para mantener su funcionamiento pleno. Por eso acompañamos este pedido y la presentación que están haciendo nuestros representantes en las distintas Cámaras, de que deba haber una reasignación de recursos para el funcionamiento de las universidades” informó.

Proyecto aprobado por unanimidad. Una manifestación no menor que, de todas maneras, expone las intenciones e ideas de las partes involucradas.

El armado libertario se expande

Ayer se presentó formalmente La Púrpura en Olavarría, es un grupo de profesionales de distintas ramas que se encamina a fortalecer el armado de La Libertad Avanza hacia 2025. La presentación fue en la Sociedad Española, con amplia convocatoria y alcance a la Séptima Sección Electoral. La abogada Daiana Musa fue la cara visible del encuentro en lo local. Habrá que empezar a seguir de cerca ese nombre, porque con lo de este sábado sumó muchísima visibilidad como referente.

Dirigencia seccional y provincial llegó hasta la ciudad para apuntalar la reunión. Alejandro Speroni fue uno de ellos y concentró la atención de las referencias locales de La Libertad Avanza.

De hecho fue el centro de todas las miradas. La mayoría de dirigentes tuvo la foto con Speroni, como una especie de “bendecidor” en la Sociedad Española.

Párrafo aparte para Celeste Arouxet, que si bien se encargó de mostrar particularmente a su equipo (Guillermo Lascano, la Juventud y los concejales Oliver Gamondi y Paola Odello) tuvo también espacio para convocar a dirigentes incluso a su local partidario por fuera del encuentro y tener diálogos sobre política. Hubo mucha armonía en el encuentro más allá de lo fragmentado que quedó el espacio con las salidas de Adela Casamayor y Marcelo Petehs.

Dicho sea de paso, los dos estuvieron también con sus respectivos equipos, y en sintonía con lo acontecido en el espacio. Es curioso: en las diferencias locales o regionales aparecen las discusiones e incluso rompimientos. Pero cuando se habla de Milei, el alineamiento es instantáneo.

Un párrafo más para Petehs: en una de las fotos…¡sorpresa! Aparece junto a Carola Patané, ex directora de Minería en tiempos de gestiones de Daniel Scioli y José Eseverri, dirigente ligada al sector y también integrante del Pro, cercana a la ex senadora nacional Gladys González. Ahora, se la notó muy cercana al espacio que comanda Petehs a nivel local y Speroni a nivel seccional.

Y atención al dato: ¿comienzan a tener un acercamiento concreto a José Luis Espert? Javier Milei dio prácticamente por sentado que será candidato a diputado nacional el año próximo…¿se arma el espertismo en Olavarría?

También hubo presencia del Pro Libertad no sólo local, sino también de la Sección. Como pasó con todos los sectores, hubo foto con Speroni y posicionamientos. En este caso, de Andrea Coronel, hoy funcionaria del gobierno nacional bajo el ala de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y -aunque se resista- podríamos decir ex Pro, actual “Pro Libertad”. Si sumamos este espacio, son varios ya los que tiene Milei en Olavarría: esto será clave para entender el juego político del año próximo. Si bien Celeste Arouxet pareciera tener la llave para los armados, habrá que dialogar y consensuar con muchos sectores. El famoso “no entran todos”. La política, igualmente, es el arte de lo posible.

La interna por el PJ ¿llega a Olavarría?

Un poco lo hablamos la semana pasada cuando quedó planteada la interna entre Quintela y Cristina Fernández por la conducción del PJ nacional. A esta hora, todavía había dudas de si habrá elecciones el 17 de noviembre y la ex presidenta de la nación abrió fuego contra Axel Kicillof. Con lo que muchos esperaban con una foto esperanzadora, terminó en desastre: en el Teatro Argentino, la frialdad fue el concepto que rodeó al gobernador y la ex Presidenta cuando compartieron el acto de aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las referencias del oficialismo municipal quedaron de un lado de esa interna: César Valicenti, quien es candidato en la lista de Cristina Fernández, y Federico Aguilera, presidente del PJ de Olavarría, se muestran activos en su participación en la campaña.

De hecho, el viernes por la tarde, Aguilera encabezó la presentación de la mesa “Cristina Presidenta” en la sede partidaria de calle Coronel Suárez. Fue un concurrido acto donde entre los asistentes, estuvo Maximiliano Wesner. “Se plantearon las líneas de acción y organizativas de la lista Primero la Patria” se informó sobre lo tratado en el encuentro de lo que se desprendió que habrá actividades hasta el día de la elección.

“La figura de Cristina es la única que puede aglutinar a todos los sectores del peronismo, entendiendo que tenemos a un adversario en común: las políticas de ajuste de Javier Milei. La reconstrucción del peronismo es una herramienta fundamental para poder generar una salida de esta situación” dijo Aguilera. https://www.instagram.com/p/DBl0Z0ju5py/?img_index=1

En paralelo, Valicenti compartió durante toda la semana las mesas de trabajo “Cristina Presidenta” de todos los distritos de la Séptima Sección, donde él es referente. Tomó un rol activo en este tema y además lo expone, algo que, si se trazara un paralelismo, también lo hace Máximo Kirchner. ¿Recomendación en medio del newsletter? Esta nota con Jorge Rial. Está plagada de conceptos, y muestra a un Kirchner auténtico. Enojos incluido.

En provincia de Buenos Aires, del otro lado de esa interna quedó Axel Kicillof. El rechazo del gobernador a apoyar abiertamente a Fernández lo ubicó como blanco de críticas desde “el cristinismo”. En el plano local, la referente de ese sector es Liliana Schwindt.

¿Hay impacto local de la interna en la gestión? En VAF creímos ver algo: esta semana se abrió la licitación para pavimentar La Rioja desde el acceso al campus de Unicen hasta Colón. Son 900 metros de asfalto para los que se presupuestaron 875 millones de pesos.

Y ahí viene lo llamativo: esos fondos son enviados desde la Provincia. De hecho, el primer anuncio de ese proyecto de obra -que contempla pavimentación de la avenida hasta la ruta 226- lo hizo Maximiliano Wesner al lado del ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis, en febrero, con el pedido de fondos. Y lo repitió poco después al lado de Kicillof, en el acto con el que se dio por finalizado el barrio Educadores en una mañana de sol hirviente.

Ocho meses después, ni mención a la Provincia. Es un dato muy chiquito -sólo una comunicación oficial de un llamado a licitación- pero no dejan ser señales de cómo está el tema político entre el Municipio y la Provincia.

¿La no mención es parte de esta interna declarada desde las más altas sillas del peronismo? “La gestión y lo partidario van por carriles distintos” se respondió en el Palacio San Martín ante la consulta de VAF. La misma respuesta que se dio la semana pasada, hay que decir. Con el agregado de que, en la lectura del Ejecutivo, si las cuestiones se mezclaran tal vez la Provincia no habría aportado los fondos. Además, esta semana hubo un agradecimiento explícito al área de Educación provincial por la intervención en el conflicto con la carrera de Filosofía, o el nuevo acompañamiento del Instituto Cultural para la realización de la Feria y Festival del Libro. En materia de gestión, parece ser todo armónico. En lo político…chispas. Chispitas.

Muy por otro lado está el Frente Renovador. Hubo reunión en Olavarría de los dirigentes locales el día lunes. Eduardo Rodríguez, Gastón Sarachu y Carlos Bettiga encabezaron ese encuentro.

El eje central fue el impacto negativo de las políticas de Javier Milei en la Industria y el comercio, con datos sobre actividad de canteras y cementeras. También se analizaron las crecientes demandas al Municipio por la situación económica y se hizo un balance de la marcha de la gestión municipal, en particular desde las áreas donde el FR tiene funcionarios.

La interna del PJ también entró en el análisis. Los dirigentes locales del massismo se pronunciaron, en sintonía con el FR a nivel nacional, con un llamado a “la unidad en la diversidad frente al espanto que es el Gobierno Nacional”.

Por último, Eduardo Rodríguez adelantó que estará en la conferencias que el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, encabeza casi todos los lunes por la mañana. Irá junto con el presidente de AUBASA, José Arteaga, ya que se anunciarán obras en esas autopistas.

Es un pedido de unidad con ejemplos: mientras que Sarachu y Bettiga pertenecen a un gobierno municipal que tiene anclaje en la conducción política de Cristina, Rodríguez expone un acompañamiento más cercano a Kicillof.

IOMA: sobre las cartas, la mesa

El conflicto por las prestaciones médicas de la obra social dejó muchas novedades en la semana y, si bien el escenario sigue abierto, hay un camino que se va trazando y el final ya no es tan imprevisible como lo era hasta hace siete días.

Más voces se sumaron al debate público y las acciones hablaron por los que no eligieron las palabras. Si vamos por orden de aparición, el martes (22 de septiembre) COCEBA dio a conocer que había firmado convenios de adhesión a IOMA con Cemeda y con el Instituto Médico. Se presentaron como “el consorcio encargado de administrar IOMA en la región” y hasta ofrecieron un contacto para los médicos que querían “adherirse en forma particular”. La llave de acceso a IOMA para los profesionales ya tiene un dueño y son, vía este consorcio, las Municipalidades. La de Olavarría a la cabeza. En un pasaje del anuncio aprovecharon para exponer que habían iniciado diálogo con el Círculo Médico, pero que no tenían respuesta acerca de “la propuesta que le hicimos llegar ya hace más de un mes”.

El Círculo Médico “habló” por primera vez desde el inicio de esta nueva situación ya sin FEMEBA en el cuadro. Lo hizo con un comunicado el miércoles por la mañana, donde expusieron varios elementos en respuesta a lo que había indicado COCEBA. El primero: las fechas. ¿Cómo pudo COCEBA hacer una oferta “hace más de un mes” si el convenio entre IOMA y FEMEBA terminó el 1º de octubre? El final de ese convenio se hizo público el 27 de septiembre desde la obra social y la asociación de profesionales sostuvo que se enteró por el comunicado de IOMA.

El segundo elemento que expusieron es la “contradicción” de las autoridades de IOMA. Tras dar cuenta de que COCEBA se presentó ante el Círculo como “única llave” para negociar con la obra social recordaron que “Homero Giles, siempre insistió en el beneficio de firmar convenios directos, para que el dinero de los afiliados se use para pagar directamente a los médicos y no queden en las manos de terceros”.

El tercer punto abordado fue el convenio ofrecido: “menores valores y mayor plazo de pago” se quejaron. La pretensión de los médicos es “aranceles dignos y con plazos de pago que no excedan los 30 días”. Horas después, el presidente de Círculo, Andrés Stratta, estuvo en el Concejo Deliberante: en la comisión de Salud informó que la entidad había hecho una contraoferta a COCEBA y aguardaba una respuesta. También informó a los concejales que había una asamblea de profesionales convocada para el mañana. La comisión, por su lado, proyectó dialogar con COCEBA y con IOMA en las próximas semanas.

Para ese mismo miércoles había convocada una manifestación de afiliados desde el sector sindical Tribuna Docente, de Suteba. La tormenta pospuso la medida hasta el viernes al mediodía. Unas 50 personas se convocaron en la esquina de la Delegación con carteles: “Devuelvan IOMA a los usuarios” dijeron. “La salud es un derecho, no un negociado” cantaron. Docentes, en su gran mayoría, jubilados y alguno que se presentó como trabajador del área de seguridad estuvieron, junto a Agustín Mestralet dirigente del sector sindical.

La convocatoria circuló por Facebook y por un grupo de Whatsapp donde de unos pocos pasaron a cientos los preocupados por la situación, contó Mestralet. La “preocupación” de la que habló no se tradujo en movilización -de 25 mil afiliados locales, muy pocos estaban en la esquina de Pueblo Nuevo-, pero algo de eso también dijo el presidente de la comisión de Salud del HCD, Agustín Romero, cuando se refirió a que él mismo recibe muchas preguntas de afiliados y de médicos sobre el panorama. Y un poco justificó en ello -y en la necesidad de dar respuesta- el accionar de la comisión para citar a los actores involucrados.

Otro aspecto que abordó Mestralet es el rol de los sindicatos: todos los trabajadores provinciales están afectados por el corte de servicios, pero ningún representante alzó la voz para manifestarse sobre el tema. Apuntó directo a Roberto Baradel, de quien dijo que prima su cercanía con el gobernador Kicillof -mencionó su participación en el acto del 17 de octubre en Berisso- por sobre la representación de los intereses de los trabajadores docentes.

Por su lado la manifestación, aunque pequeña, fue particular en un aspecto que evidenció su carácter de genuina: muchos de los que se reunieron querían hablar con los medios y contar su situación. Reclamos de muchos tipos por falta de respuesta de IOMA, muchos de larga data, muy anteriores al corte de convenio y que dejan a la vista que la satisfacción de los afiliados es baja. Los planteos no se relacionaban solamente con los cobros de copagos u otras prácticas irregulares de los médicos, sino con las condiciones en las que la obra social cubre limitadamente o deja de cubrir prestaciones. El contraste lo marcaron con La Plata, donde destacaron que el servicio es eficiente. Claro, en la capital provincial la proporción de afiliados es muy distinta a la de acá.

Sumado a eso, los manifestantes dejaron expresada su visión del conflicto: apoyaron la relación directa IOMA-Círculo Médico, y cuestionaron la intermediación de COCEBA. En la lectura de los afiliados, más intermediarios significarán más problemas, y también se remitieron a las expresiones que Homero Giles tantas veces pronunció en Olavarría. “¿El Hospital Municipal está en condiciones de recibir a los pacientes de IOMA?” es una pregunta que hicieron reiteradamente.

El cierre de la semana fue con la convocatoria del Círculo Médico a sus adherentes para reunirse el lunes a fin de discutir el “cambio de intermediario” a COCEBA que en las últimas horas mejoró la primera oferta. La segunda opción es volver a intentar negociar con IOMA para que haya un acuerdo directo, como ya sucedió en Junín y Chacabuco.

Este segundo camino parece difícil. COCEBA se encargó de “mostrar” el convenio ya firmado con IOMA para prestar servicios desde el 1º de noviembre para que “clínicas, sanatorios, círculos médicos y profesionales brinden atención médica integral para prestaciones de nivel ambulatorio, internación, diagnóstico por imagen y anestesia”, a favor de las personas afiliadas en Olavarría, Azul, Daireaux, General La Madrid, Laprida, Tapalqué y General Alvear.

Cabe señalar que, así como se comunicaron las adhesiones de dos clínicas de Olavarría, no hubo informaciones sobre prestadores de las restantes ciudades. En ese sentido, el convenio toma en cuenta la “gran dispersión geográfica” con “pocos efectores privados”. La mirada está puesta en conveniar con los círculos médicos de cada distrito.

El escenario se reconfigura con los municipios del centro bonaerense ganando protagonismo. Y fondos, que es un tema sobre el que aún no se ha ahondado.

¿Pedido de renuncia?

La médica Mariana Lestelle planteó en redes sus quejas por la situación de IOMA y sumó un dato: habló de “acoso y apriete a nuestro director para que renuncie” en referencia al director del Hospital de Oncología -donde ella trabaja-, Diego Saluzzi. https://x.com/MarianaLestelle/status/1849091676653977649

VAF confirmó parcialmente esas expresiones. Lo que se pudo reconstruir es que hace dos semanas un funcionario municipal de primera línea mantuvo una reunión con Saluzzi. Allí le habría pedido la renuncia para que se haga efectiva el mes que viene. Por si hace falta aclarar, esto no corresponde: el Hospital de Oncología es de gestión provincial.

Saluzzi fue presentado en abril como director del Hospital de Oncología. De hecho, la primera vez que se supo de la designación fue en una visita del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a un acto en el CEMO donde estuvieron representantes de los municipios y centros de salud de la Región IX. Formalmente, fue designado en agosto aunque la resolución aclara que el nombramiento es retroactivo al 2 de abril.

Tras esta reunión, desde el Ministerio provincial habrían negado problemas con la dirección del Hospital de Oncología. Las lecturas de la situación se inclinan por una interpretación netamente local. ¿Qué pasó? Entre los consultados priman dos lecturas, contradictorias entre sí: una puja entre Provincia y Municipio (hay quien incluso la enmarca en la interna del PJ), o una movida personal. Cada lector consultado tiene su versión de los hechos y esgrime sus argumentos. Por lo pronto, el personal de Oncología mostró su malestar y se lamentan por la situación.

Hay más

-Se disuelve la AFIP. Y fue valorado por Guillermo Lascano, titular de PAMI local y referente de La Libertad Avanza. “Milei le está pegando una patada de lleno a un organismo que estuvo en tela de juicio en los últimos años” dijo. https://cdnoticias.com/index.php/2024/10/22/disolucion-de-afip-una-reestructuracion-jerarquica-importante-y-ademas-muy-simbolica/

-El SAE trajo conflicto en el HCD. El Pro-ERF pidió que haya actualización del Servicio Alimentario Escolar con el índice de inflación del INDEC dado que existiría un importante atraso. Federico Aguilera cruzó a Carlos Coscia tras la presentación de la propuesta, y hubo cruces de miradas, comentarios por lo bajo y chicanas. Recordó que el Municipio “devolvió” la gestión del SAE a la Provincia (“lo reconoció el propio Diego Robbiani”) y recordó la causa judicial por irregularidades en el manejo de vales de alimento por la ex subsecretaria de Desarrollo Social Silvana Rosales. https://enlineanoticias.com.ar/tapa/el-gallismo-cuestiono-el-funcionamiento-del-sae-y-federico-aguilera-les-recordo-los-hechos-de-corrupcion-durante-la-gestion-galli/

El newsletter

Esta publicación es la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. Tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp