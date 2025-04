Las reacciones

Frente a frente

La semana comenzaba con un tema álgido y tenso: la búsqueda de responsables en torno a las últimas fuertes decisiones en materia de empleo en Olavarría. SOECO y AOMA convocaron a una movilización que llegaría a Anses para entregarle una nota a la referente y coordinadora de La Libertad Avanza en Olavarría, Celeste Arouxet, para que intente mediar con autoridades nacionales en torno a los despidos en el Partido.



Recordemos: los gremios señalaron que más allá de lo que sucedió con Cerro Negro y FABI, hubo desde diciembre de 2023 más de 1300 despidos, muchos de ellos explicados por las políticas de Javier Milei. En el medio, algunos dichos de Guillermo Lascano irritaron a los gremialistas ya que más que apaciguar la situación, la agravó.



Y hacia Anses fueron: la movilización tuvo la particularidad de que la totalidad de las personas que asistieron ingresaron efectivamente a Anses y se ubicaron en la planta baja a la espera de Celeste Arouxet, quien en ese momento aseguró que los atendería pero se encontraba en una reunión virtual.



Arouxet bajó y el clima fue aún más tenso. Con algunas chicanas y tonos ríspidos en los que se mantuvo la conversación, de todas maneras es interesante el planteo de las partes para entender objetivos y discusiones que se buscarán dar a futuro. Por ejemplo: la referente regional de Anses todo el tiempo intentó señalar que esas oficinas no eran el ámbito de discusión, sino el Concejo Deliberante donde podrían obtener respuestas más eficientes desde todos los espacios políticos.



¿Traducido? Exponer en el problema al Municipio y por cercanía política, a la Provincia. AOMA y SOECO se lo hicieron saber: tal como se afirmó incluso en comunicaciones oficiales de las empresas, los despidos se dieron por una situación macroeconómica.



“El Concejo Deliberante es el ámbito de discusión donde todos los espacios políticos nos debemos el debate de hacia dónde crecemos” agregó Arouxet aunque rápidamente trató de “no politizar el tema” y se limitó a solidarizarse con las familias afectadas por los despidos.

En búsqueda de la voz oficial

En este reclamo hubo una movida particular: mientras que AOMA y SOECO intentaron exponer a Arouxet como la referente por excelencia de LLA en Olavarría, Guillermo Lascano intentó en reiteradas ocasiones exponer el pensamiento político del sector en redes sociales, tratando de “llevarse la marca” y trasladar la discusión hacia su figura.



Arouxet y Lascano trabajan juntos hace muchos años, y lo que se interpreta de sus acciones es que Lascano intenta darle el contenido político a la discusión sin que Arouxet pierda referencia. La movida de los gremios, en este sentido, se orientó a mostrar quién está detrás del partido que define las políticas macroeconómicas que generan la crisis en el empleo.



De hecho, Lascano “celebró” (con un dejo de ironía) la convocatoria a la Comisión de Trabajo en el HCD (que su bloque propuso pero luego rechazó) y con el mismo sarcasmo planteó que los ediles oficialistas y de bloques opositores a LLA “plantearán distintas acciones y convocarán a todos los actores, inclusive a los sindicatos, ya que pueden aportar mucho más que una nota, un reclamo o una marcha”.



En este sentido, “imaginó” que los gremios podrían “devolverles en forma de fondo de desempleo, parte del aporte sindical que le retuvieron durante tantos años. No creo que hayan utilizado ese dinero para otro destino, que no sea el que minimice esta contingencia hasta que se generen nuevos empleos”. “Otra propuesta, en beneficio de la empresa en crisis, es la reducción a la mitad de la estructura sindical. En vez de tener dos revisores de cuenta (titular y suplente), bajarlo a uno. Lo mismo con los vocales y demás cargos” agregó. Después habló de la suma de la Tasa de Seguridad e Higiene en Municipio y también en Ingresos Brutos de Provincia, pero eso derivará en otro debate que se abrió esta semana.



Lo concreto es que Lascano busca quedarse con esa voz de referencia de la política de LLA, mientras que Arouxet se muestra como referencia libertaria local. Es una movida particular, pero explícita a la hora de analizar los hechos. Y también interesante porque busca llevar la discusión a otros ámbitos, al del HCD por ejemplo. ¿Qué se busca con esta movida? De mínima, localizar la discusión. De máxima, responsabilizar a Wesner de la crisis por fuera de lo que hace Milei. Incluso, sumarlo a Kicillof. Y mientras tanto…

Por sí o por no, el pago en especias

La secretaria de Economía y Hacienda del Municipio, Eugenia Bezzoni, habló en el programa Desayuno con Noticias para informar una fuerte caída en la recaudación del Derecho de Explotación de Canteras: hoy representa 16% de los ingresos totales, cuatro puntos abajo del promedio histórico.



Bezzoni detalló lo declarado por el Impuesto a la Piedra del bimestre enero y febrero: “las toneladas que han declarado son un 0,4% arriba del año pasado. El año pasado para esta altura ya se notaba la caída. Estamos hablando de un 22% por debajo del 2023. Nosotros nos estamos comparando con el 2023 porque compararnos con el 2024 es compararnos con una situación económica compleja porque se dio la caída de la obra pública”.



“Vemos que los números no repuntan, están hablando de un leve repunte en marzo. No se ve reflejado, seguimos con caídas interanuales superiores al 25%”, agregó. El secretario de Desarrollo Económico, Pablo Di Uono refrendó esos datos y aclaró que la suba esperada es estacional.



Bezzoni señaló que “tenemos muchísimas canteras, hemos tenido reuniones en esta semana, donde están llegando solamente a sostener, con mucho sacrificio, la fuente de trabajo, les alcanza para pagar los sueldos, con lo cual el Derecho de Explotación de Canteras quedará para otra etapa, donde lo puedan pagar”. O sea: no lo están pagando y la propuesta es pagarlo «en especias».



Ubicó especialmente en problemas a las canteras de piedra. Y dejó en claro en cuanto a la oferta que “por normativa no podemos aceptar el pago en especias”. “En mi experiencia en el Municipio, que llevo casi 13 años, nunca lo había visto” dijo.



El mismo panorama de las empresas mineras planteó Di Uono que el jueves logró reunirlas en el Palacio Municipal para presentar una app para sumar datos sobre voladuras y actividad en canteras. “La caída en la producción de piedra en 2024 es superior al 40% y en el caso del cemento superior al 20%, en niveles similares al año de pandemia” indicó el secretario. El problema clave que ubicó es la reducción casi a cero de la obra pública nacional. “Tenemos un cordón minero preparado para solventar obras en todo el país”, pero hoy “las canteras solo están cubriendo costos y sosteniendo a los empleados con el nivel de trabajo que tienen”. Ese sostenimiento se logra con la demanda de obra pública estatal que existe actualmente: de los municipios (del Municipio de Olavarría) y de la Provincia.



Para el área de Desarrollo Económico, la situación del sector minero es de amplia preocupación por la actualidad y también por la casi nula expectativa de que se reactiven las obras públicas desde el estado nacional. Di Uno incluyó en el cuadro de problemas al sector industrial: dijo que casi están en la misma de alcanzar a cubrir costos y no mucho más. Y sumó también al sector de logística, aunque con diversidad de realidades entre los diferentes rubros. En estos días añadió el panorama de Ferrosur que pidió un “procedimiento preventivo de crisis” en la Secretaría de Trabajo de la Nación, medida que habilita suspensiones de trabajadores y reducciones salariales.



Pero eso no fue todo: el debate público sumó otra intervención de Lascano que rescató la ley nacional 27.328 de Contratos Públicos – Privados: las recordadas PPP que creó y quiso poner en marcha Mauricio Macri durante su presidencia. Señaló que mediante este sistema “Olavarría podría ser modelo en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura rural y urbana. Los empresarios están dispuestos a hacer negocios, sólo resta materia gris en la Municipalidad”.



Lo que el referente libertario buscó mostrar es que de esta manera, se podría habilitar a las canteras a “devengar las tasas” mediante la conformación de Unidades Transitorias de Empresas (UTE) que hagan obras y brinden servicios. Eso sería pagar en especias.



Adelantó que LLA llevará un proyecto al Concejo Deliberante con esa propuesta “para darle un marco normativo local, que incluya un reglamento y contrato modelo, para que el intendente lo tenga como guía y pueda instruir a su equipo avanzar, si es que verdaderamente quiere brindar soluciones y no quedarse en la crítica”.



Le consultamos por esta propuesta al secretario Di Uno y se limitó a responder que, si es posible aplicarlo, la decisión es del intendente.



Aclaremos que la ley 27.328 contempla a los municipios para la aplicación de ese tipo de contratos. Para la puesta en marcha a nivel nacional se requirió de un andamiaje administrativo que incluía las posibilidades de conformación de empresas y de fideicomisos para la participación estatal. Y también se previó el control legislativo de este tipo de contratos.



En concreto, recordemos, no funcionó. Con Macri a la cabeza se había licitado la ampliación de la ruta 3 con este sistema, se adjudicó en 2018 a una UTE y las obras nunca empezaron: las empresas no lograron obtener la financiación. Lo mismo pasó con otras obras para mejoras en rutas adjudicadas también bajo el sistema PPP. Nosotros tenemos presente ese acto en L´Amalí donde los directivos de la Cámara de la Construcción hicieron lobby en vivo para que el entonces presidente Alberto Fernández diera de baja los contratos sin consecuencias legales para las empresas y para que volviera a licitar las obras.

Y también Kicillof

A principios de abril la Provincia convocó a los municipios a firmar el otorgamiento del Fondo de Seguridad Municipal. A Olavarría le tocan 602 millones de pesos. Maximiliano Wesner no pudo ir en esa ocasión y asistió el miércoles, junto con otros 19 intendentes.



Axel Kicillof encabezó el acto y, cuando fue el turno de Wesner de firmar, el intendente se tomó unos minutos para hablar con el gobernador. Pasadas las formalidades de las firmas, Kicillof dijo que había recibido de Olavarría referencias al cierre de empresas y a la caída del empleo.



Con críticas a la gestión Milei, retomó el reclamo por los fondos nacionales que no se envían a la provincia de Buenos Aires. “Dicen explícitamente que quieren fundir a las provincias pero esos recursos son el fruto del esfuerzo de los trabajadores bonaerenses y deben ser utilizados por el Estado nacional para cumplir con sus obligaciones” dijo. “Desde la Provincia podemos trabajar todos los días para compensar esta situación, pero un país federal no puede prescindir del Gobierno nacional”, agregó. En el cierre de la semana, el ministro de Economía dio datos de la distribución de recursos nacionales a las provincias: «En 2024, la PBA había perdido cerca de $4,5 billones. En el 1° trimestre de 2025, perdió otros $500.000 millones» informó Pablo López.



Sobre el Fondo de Seguridad, se difundió desde el Municipio que “el intendente Wesner puso en valor la medida y la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio de Olavarría y el Gobierno de la Provincia”. El jefe comunal anunció que “estos fondos permitirán ampliar la flota de vehículos, tanto patrulleros como motos, a la par de adquirir elementos indispensables en materia de equipamiento e infraestructura para seguir fortaleciendo el servicio de seguridad”.

Salud y un anuncio esperado

En la corta semana, el rector de la Unicen, Marcelo Aba (que anda bastante seguido por Olavarría) estuvo en la Facultad de Salud y realizó un anuncio muy esperado por la comunidad educativa de la casa de estudio: la reanudación de la obra de ampliación del edificio.



Con varios asteriscos que vale la pena mencionar. Primero, que será una continuación de una galería que conecte los salones funcionales y dos nuevas aulas que terminarán, y que además será la misma empresa que licitó e inició los trabajos en su momento (hasta 40% de avance) porque el contrato está en vigencia. Eso permite que desde este mismo lunes los trabajos se reinicien.



El gran dato del anuncio del rector es de dónde saldrán los fondos: la propia Unicen utilizará fondos reservados propios por 300 millones de pesos. Se recuperarán cuando el estado nacional abone los compromisos asumidos.



Esto representará, más allá del alivio para descomprimir la situación en la Facultad, un avance a la obra que quedó paralizada tras la asunción de Milei en la presidencia y que generó que los cientos de estudiantes sean derivados a otros establecimientos o cursen a metros de una obra a medio hacer, como lo corroboró el ministro de Salud Nicolás Kreplak en su visita a Olavarría, en una recorrida por los trabajos junto al Intendente, funcionarios y medios.



El anuncio, por su importancia e injerencia, tuvo al Municipio como actor participante con Mercedes Landívar en la lista de presentes y oradores.



Se prevé, en tanto, que estas obras estén listas para dentro de los próximos 90 días, por lo que antes de este cierre de año académico las aulas podrían estar en funcionamiento. Más allá de la buena noticia, fue unánime el pedido a la Nación de que realice los aportes para finalizar los trabajos que prevén una intervención plena del edificio de Salud e incluso con la creación de un primer piso.



Pero como hay cosas que no se pueden separar, el anuncio fue de una relación inevitable con la pronta elección a rector del próximo 14 de mayo, que tiene al propio Aba como candidato a renovar mandato por cuatro años más.



Incluso, el propio funcionario habló del tema elecciones: denunció primero que la universidad está funcionando 50% “abajo” en materia presupuestaria pero que se hizo un enorme esfuerzo para sostener la cursada con normalidad. En paralelo admitió que los docentes están casi un 40% en pérdida de poder adquisitivo y que las decisiones son complejas.



De todas maneras y a pesar de la denuncia constante y activa de desfinanciamiento, Unicen asumió el “enorme desafío” de financiar al menos una etapa del edificio de la Facultad de Salud. Una noticia que, además, llega como agua en el desierto a Héctor Trebucq, decano de la casa de estudios local, que venía siendo muy cuestionado de cara a las elecciones de decano y en medio de rumores de formación de una lista opositora encabezada por la actual vicedecana, Betina Bernardelli.



¿Será una movida clave a la hora de las votaciones tanto en Salud como en rectorado? Aba tuvo un movimiento clave e incluso se animó a señalar que “el regionalismo no se declama, se ejerce” y repasó obras e hitos de su gestión que demuestran su frase. Esto, en un antagonismo absoluto con la lista opositora a rector encabezada por la decana de Derecho, Laura Giosa.



¿Movidas? La oposición en la Facultad de Ingeniería lanzó, además de jingle musical, la oficialización del espacio y las candidaturas. Se trata de ConFIO, que se planta en oposición no solo a María Peralta (que sigue sin resolver su vicedecano/a) sino a una fuerte estructura de poder encabezada por Marcelo Spina, Eduardo “Lalo” Ferreyra, entre otros.



ConFIO está encabezado por Bettina Bravo -como habíamos adelantado en VAF-, candidata a decana, y Gastón Barreto, como vicedecano. Acompañan esta fórmula figuras destacadas de distintas áreas de trabajo, como Adriana Sequeira, Luciana Mentasti y Geraldina Roark, quienes conforman “una plataforma plural, diversa y enfocada en el trabajo conjunto entre claustros”.



En diálogo con este newsletter, algunas fuentes vinculadas a la facultad señalaron que si bien hay “optimismo’ y hasta “celebración” por discutir el horizonte y hasta algunas formas de gestionar la Facultad (como el rol que tiene la Fundación de Ingeniería para la Innovación en la estructura de poder de la casa de estudio) se reconoce que el camino es largo y que, valga la redundancia, el poder es importante y de vasta trayectoria. De todas maneras, tampoco será un trámite para el oficialismo ni mucho menos: cuando la oposición surge del estudiantado, la docencia y hasta los no docentes…



Todo tiene un camino común: los oficialismos tanto del rectorado como las tres casas de estudios de Olavarría (Sociales, Ingeniería y Salud) están en fuerte tensión, y en un cuestionamiento incesante. ¿Tendrá un destino similar a los oficialismos post pandemia?

Hay más

Empezaron las paritarias municipales. La secretaria de Economía, Eugenia Bezzoni, dijo que hay un “diálogo cordial” con el STMO y previó que el martes que viene el Ejecutivo llevará una propuesta formal. Advirtió que, en medio de la baja de recaudación, se deben pagar sueldos, el Premio Anual por Presentismo con los sueldos de abril y el aguinaldo en junio. Bezzoni indicó sobre el aguinaldo que “con mucho esfuerzo, tratamos de juntarlo día a día y suponemos que vamos a llegar a pagar”.



“Circunstancias dramáticas” dijo La Pastoral Social de Azul. La organización se pronunció con «preocupación» sobre el cierre de FABI, al igual que lo hizo el mes pasado por los despidos en Cerro Negro. Citaron las palabras del Papa Francisco: «Debemos tener el valor de soñar con economías que no sean puramente liberales”.



Una obra pública que se inaugura. El martes a la mañana la empresa AUBASA inaugurará la nueva bajada de la autopista Buenos Aires- La Plata en la avenida 520 de la ciudad de La Plata. “Es una de las pocas grandes obras públicas en ruta que se inaugurará en el año” dijo Eduardo Rodríguez que estará en el acto junto al presidente de AUBASA, José Arteaga, y el gobernador Axel Kicillof.

