Loma Negra celebró su 122º aniversario con una fiesta en Plaza Libertad

Loma Negra festejó este domingo su 122º aniversario con una masiva celebración en la Plaza Libertad. El intendente Maximiliano Wesner, acompañado por miembros de su gabinete, participó de las actividades y del acto protocolar realizado a la tarde, que incluyó el tradicional corte de tortas y dio paso al desfile institucional.

El programa incorporó presentaciones musicales, propuestas artísticas, oferta gastronómica y diferentes actividades para toda la comunidad.

La jornada comenzó a las 14 horas con la apertura de los puestos y stands ubicados en toda la vuelta de la plaza. Visitantes de distintos puntos del Partido se acercaron durante todo el día. Las presentaciones artísticas se iniciaron a las 15.

Cerca de las 18 se desarrolló el acto central, encabezado por el intendente Wesner, junto al delegado municipal de Loma Negra, Gabriel Suburu, representantes de la Casa de Cultura y Turismo y referentes de instituciones locales.

Declaraciones del intendente Wesner

Wesner comenzó agradeciendo la participación de la comunidad: “gracias por hacer posible nuevamente esta hermosa celebración. La gratitud, el abrazo, el poder cobijar no solamente a quienes habitamos el Partido de Olavarría, sino también a las colectividades que forjaron la identidad de este pueblo a través del esfuerzo y del trabajo.”

El jefe comunal destacó el rol de las instituciones locales: “si hay algo característico que tiene Loma Negra y Villa Alfredo Fortabat son sus instituciones, que le dan ese espíritu y esas ganas que motorizan la vida diaria.”

También hizo referencia al acompañamiento de la gestión municipal: “una comunidad que hoy cumple 122 años, que repasa su historia y celebra el presente. Desde que asumimos venimos trabajando y acompañando a cada vecino. Por eso decidimos abrir el décimo tercer jardín maternal, La Lomita, y avanzamos con obras de infraestructura, pavimento articulado, cordón cuneta y reparaciones varias.”

Finalmente, Wesner dejó un saludo a los habitantes de la localidad:

Reconocimientos y cierre de jornada

Durante el acto también habló Alicia Navarro, en representación de la Casa de la Cultura y Turismo, quien agradeció a las instituciones y a la comunidad por su participación. Luego se realizó la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas, el desfile de instituciones y la continuación de las actividades artísticas hasta el cierre.