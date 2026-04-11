Loma Negra cuenta con nuevos juegos adaptados y equipamiento saludable en el acceso al Cerro Fortabat

Imagenes Mauricio Latorre.

​En el marco de un programa de cooperación internacional y fortalecimiento de las localidades, el municipio de Olavarría inauguró nuevo equipamiento en el acceso al cerro Luciano Fortabat, en la localidad de Loma Negra. La intervención consistió en la instalación de juegos adaptados para niños y niñas con dificultades motoras y la colocación de equipamiento saludable destinado a la actividad física aeróbica de los vecinos.

​La iniciativa se llevó adelante a través de un trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Olavarría, la Embajada de la República de Eslovenia y la asociación Kamen. Esta integración permitió conjugar la inclusión social con la difusión de la cultura eslovena, mediante la colocación de cartelería bilingüe y referencias al cuento de Martin Kerpan, ícono de la literatura infantil de aquel país.

​El intendente Maximiliano Wesner destacó que la obra forma parte de un plan de inversión de recursos municipales para renovar parques, plazas y paseos en diferentes puntos del partido. Al respecto, el jefe comunal señaló: «Ver materializado el fortalecimiento de las instituciones, el trabajo conjunto mancomunado, la cooperación permanente con Kamen me pone muy, pero muy contento». Además, anunció el compromiso de dotar de iluminación al sector del cerro para extender su uso: «Este lugar, cuando empieza a hacer un poquito más de calor, se va a extender el uso. Tenemos el compromiso de iluminarlo y vamos a trabajar por ello».

​Por su parte, el presidente de la asociación Kamen, Roberto Colombo Janzekovic, subrayó el valor simbólico de la obra: «Estos juegos son para que los disfrute Madre Teresa de Calcuta, para que se adueñen de ellos. Este lugar representa a Eslovenia y Argentina, y Kamen está presente hoy y siempre con Loma Negra». En sintonía, la embajadora de Eslovenia, Tina Vodnik, expresó: «Tenemos este sentido de apertura a todos, sobre todo a las personas con capacidad limitada. Quería que ustedes disfruten este lugar y que sea un lugar de reencuentro».

​El evento contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la Unión de Colectividades y diversas instituciones sociales, culturales y deportivas de la localidad.