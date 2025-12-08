Lucas Moyano en CoNverSo: “El cibercrimen ya es una de las economías más grandes del mundo”

Este miércoles 10 de diciembre, a las 20 horas, se estrenará un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo conducido por Fabricio Lucio, a través del canal de YouTube de En Línea Noticias. En esta edición, el entrevistado será Lucas Moyano, exfiscal de Olavarría y recientemente designado como Auxiliar Fiscal Federal en Azul.

Durante la conversación, Moyano repasó su trayectoria, el impacto del cambio de función y los desafíos que enfrenta hoy el sistema judicial. Explicó cómo vivió su salida del Ministerio Público bonaerense, decisión que —según relató— le resultó difícil porque “ser fiscal fue cumplir un sueño”. Consideró, sin embargo, que su nuevo cargo es un reconocimiento a su trabajo y una oportunidad para seguir formándose en el fuero federal.

También compartió una anécdota que marcó su modo de ejercer la función pública. Contó que, cuando recibió apoyo para convertirse en fiscal y consultó cómo agradecer, la respuesta fue concreta: retribuir era “haciendo bien tu trabajo”. Sostuvo que desde entonces mantuvo independencia y que nunca recibió presiones políticas.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la problemática del ciberdelito. Moyano advirtió que, a nivel global, el cibercrimen ya se ubica entre las economías más grandes del mundo. Señaló además que la legislación argentina está desactualizada: la última reforma del Código Penal en materia tecnológica data de 2008, muy lejos del ritmo con el que evolucionan las modalidades delictivas.

Subrayó que ingresar a un dispositivo electrónico puede resultar incluso más grave que entrar a una vivienda, ya que en los teléfonos “una persona tiene toda su vida”. Por eso planteó la necesidad de construir una verdadera ciudadanía digital para comprender derechos, obligaciones y consecuencias en el entorno virtual.

El sistema penitenciario también formó parte del análisis. Moyano expresó que, en muchos casos, las unidades carcelarias funcionan como “call centers” del delito por el acceso a dispositivos electrónicos. Propuso discutir qué tipo de comunicación debe permitirse y si los internos deberían manejar herramientas como billeteras virtuales. Además, cuestionó si las condiciones actuales cumplen con la función constitucional de resocialización.

Sobre narcotráfico, mostró preocupación por el consumo cada vez más temprano y por el avance de nuevas sustancias sintéticas. Incluso mencionó que en una localidad le habían informado que niños de 11 años ya estaban experimentando con drogas.

La entrevista completa con Lucas Moyano podrá verse este miércoles a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.