Lucy Iguerategui: El día que El Popular habló de «infiltración marxista en Olavarría»

Lucy Iguerategui fue la protagonista del episodio N° 43 de CoNverSo el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce de manera integral En Línea Noticias.

Durante la década del 70, Lucy Iguerategui formaba parte de la Escuela de Teatro local, dirigida por Juan Carlos Gargiulo. En ese marco, se organizó una muestra en el museo que incluía material bibliográfico enviado desde distintas partes del mundo.

Sin embargo, la llegada de libros provenientes de Rusia desencadenó una fuerte reacción mediática y política en el contexto de la dictadura. Lucy recordó aquel episodio con precisión: “Qué hicieron los rusos: nos mandaron libros en qué idioma, en ruso. ¿Qué nos provocó eso? Y de eso tengo el recorte: página central del Popular, recorte ‘Infiltración marxista en Olavarría’ porque bueno, el director del museo se tuvo que refugiar… fue una cacería total”.

La referente teatral calificó aquel titular como algo “absurdo e injusto”, señalando que se trataba de una farsa, ya que ni siquiera sabían de qué trataban los libros porque estaban escritos en ruso. Según relató, el diario utilizó ese material como argumento para hablar sobre la formación de «futuros terroristas.»

Entrevista completa