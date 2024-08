Luis Oscar Randazzo deberá enfrentar un nuevo juicio en 2025

El olavarriense Luis Oscar Randazzo detenido en la unidad penal de Sierra Chica tras haber sido condenado en dos causas por abuso sexual enfrentará un nuevo juicio durante el año 2025.

Días atrás el Tribunal Oral y Criminal N° 1 fijo la fecha de audiencia de debate para el juicio al que serán sometido Luis Oscar Randazzo y dos integrantes de su familia en el marco de una causa penal vinculada con tenencia y comercialización de estupefacientes.

Desde abril del año pasado, además de las causas por abuso sexual que terminaron en condena, el olavarriense Luis Randazzo se encuentra imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor” (Art. 5 Inc. c de la Ley 23737) y “Estupefacientes – Entrega o suministro a título gratuito” (Art 5 inc e y Art. 11 Inc. e de la Ley 23737).

Precisamente con estas acusaciones, Luis Randazzo llegará a juicio al igual que dos mujeres integrantes de su familia que también fueron imputadas por la Justicia.

Esta causa tramitó en la UFI N° 19 de Olavarría que se encuentra a cargo, de manera interina, a cargo del doctor Lucas Moyano.

La fecha de debate fue fijada para el 25 de agosto de 2025 y el juicio será en la sede del TOC N° 1 de la ciudad de Azul.

La causa se inició hace dos años cuando por orden del fiscal Lucas Moyano fue allanada la vivienda de Randazzo en el barrio Luján

Esa causa es la derivación de una investigación que se había iniciado en el año 2022 y que incluso terminó con allanamientos en la vivienda familiar de Randazzo ubicada en el barrio Luján.

Esos allanamientos fueron en el mes de abril, hace dos años atrás, cuando familiares de Randazzo ingresaron a la Unidad Penal N! 2 -donde está detenido el hombre – estupefacientes que podrían estar destinados tanto para el consumo como así también para su comercialización.

En un principio, y según consta en el expediente, en abril del 2022 personal del Servicio Penitenciario Bonaerense requisó a Randazzo luego de la visita de familiares y de dentro de sus pertenencias encontró dos panes “flauta”. En uno de ellos había una piedra de 100 gramos de cocaína y en el otro marihuana en menor cantidad.

Cuando se allanó la vivienda del barrio Luján, además, se logró el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

La suma de penas y las condenas

La semana pasada el olavarriense Luis Randazzo sumó una nueva condena por abuso sexual mientras permanece detenido en una celda de la Unidad Penal de Sierra Chica.

La nueva condena es el resultado de un proceso de juicio abreviado y la sentencia fue dictada por la doctora Cecilia Desiata, titular del Juzgado Correccional N° 1 de Olavarría.

En esta nueva causa que derivó en condena Luis Randazzo fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple con una menor de edad en hechos que ocurrieron en nuestra ciudad en agosto de 2015.

En la sentencia de la doctora Cecilia Desiata, Luis Randazzo fue condenado a cumplir dos años de prisión efectiva que se suman a los 16 años a los que fue condenado durante el juicio que tuvo como víctima a su hija.