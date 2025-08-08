«Máximo Kirchner, es quien debe encabezar la lista de diputados nacionales el próximo 26 de octubre»

El intendente municipal, Maximiliano Wesner fue más que contundente en la tarde de este viernes y pidió que Máximo Carlos Kirchner sea el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El pedido de Wesner se encuentra relacionado directamente con un pedido que, en distintos ámbitos, vienen realizando sectores vinculados a La Cámpora, la organización que lidera Kirchner quien además preside el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Los pedidos de los dirigentes de La Campora son también un mensaje directo al interior de Fuerza Patria dado que otros sectores también tienen en marcha sus operativos clamor. Es así que desde el Frente Renovador, por ejemplo, insisten que quien debe liderar la papeleta de candidatos a Diputado Nacional por PBA debería ser Sergio Tomás Massa.

Descontado está además que el sector que lidera Axel Kicillof también busca imponer un nombre propio.

En su mensaje dirigido al operativo clamor, Maximiliano Wesner fue claro: «Máximo Kirchner, es quien debe encabezar la lista de diputados nacionales el próximo 26 de octubre. Por su historia, por plantarse frente a lo que no iba, por defender los valores de la justicia social y la soberanía, por el presente y por el futuro.»