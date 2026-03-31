Motín de Sierra Chica, a 30 años: “Hay una leyenda carcelaria que dice que fue para blanquear lo que se estaban robando”

A 30 años del motín de Sierra Chica, el testimonio de un exrehén vuelve a poner en circulación una de las versiones más sensibles que rodearon aquel episodio: la sospecha de que el levantamiento pudo haber servido para encubrir hechos de corrupción.

La declaración surge de la entrevista a Marcelo Cortés, quien estuvo cautivo durante el motín, en el ciclo CoNverSo de En Línea Noticias, conducido por Fabricio Lucio y disponible en YouTube.

Durante la entrevista, Cortés introduce lo que define como una “leyenda carcelaria” que circulaba en aquellos años entre los propios penitenciarios. “Hay una leyenda carcelaria de esa época que se dijo que a nosotros nos entregaron, que fue para blanquear todo lo que se estaban robando… incomprobable”, señaló.

El exrehén insiste en que no puede confirmarlo, pero describe cómo se explicaba esa versión en el interior del sistema. “Faltan cincuenta toneladas de carne: el motín. Faltan seiscientas bolsas de cemento: motín. No paga nadie«, contó como parte de esa leyenda.

Cortés marca un límite claro sobre esa hipótesis: “No sé si es así o no… es una leyenda que circulaba en esa época”.

Sin embargo, el propio testimonio deja planteado un interrogante que nunca terminó de disiparse. Años después del motín, se produjeron situaciones que alimentaron esas dudas. “Los presos quedaron en libertad… por errores administrativos de la justicia… es como que el motín no existió”, dijo.

El testimonio no confirma la teoría, pero sí la rescata como parte del clima interno de la época y como una explicación que, con el paso del tiempo, nunca terminó de ser descartada.

A tres décadas del motín de Sierra Chica, aquella “leyenda carcelaria” sigue sin pruebas, pero también sin una respuesta definitiva.