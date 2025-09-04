Multitudinario cierre de campaña de Fuerza Patria en Olavarría

En la tarde de este miércoles en el club Pueblo Nuevo el frente Fuerza Patria de Olavarría llevó adelante el cierre de la campaña electoral que desembocará en las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

El cierre de campaña fue multitudinario y mostró un clima preelectoral con pocos antecedentes en está campaña electoral que entrará en veda el viernes próximo a las 8 de la mañana.

El locutor Marcelo Manolio fue quien ofició de conductor del acto que encabezaron el intendente municipal Maximiliano Wesner y su candidato a concejal, Leonardo Yunger Sarrasqueta que, por cierto, fueron los únicos oradores de la tarde.

En el inicio del acto se realizó un pormenorizado y detallado resumen de obras y acciones de gobierno que ha llevado adelante la administración municipal desde diciembre de 2023, momento en que el peronismo volvió a gobernar Olavarría después de tres décadas.

Tras ese resumen subieron al escenario Leonardo Yunger Sarrasqueta y Maximiliano Wesner.

El primer candidato a concejal fue quien abrió los discursos y agradeció la variada presencia de representantes de distintos actores de la comunidad de Olavarría.

«Este agradecimiento es lo primero que me nace, es fundamental que hoy nos juntemos en este espacio de diálogo y encuentro con la consiga de cómo trabajamos para mejorar Olavarría», expresó Yunger Sarrasqueta.

Leonardo Yunger Sarrasqueta agregó, «este mejorar Olavarría no sólo involucra a una gestión municipal sino que nos convoca a todos y todos los vecinos y vecinas con representación en los distintos espacios, a que sigamos trabajando juntos.»

Frente a la elección del domingo, Yunger Sarrasqueta sostuvo: «el Concejo Deliberante es la caja de resonancia de las problemáticas, de los proyectos, de la iniciativas de la comunidad. El rol del concejal es muy importante en ese sentido, un concejal es ese puente entre las iniciativas que tienen los vecinos y esa banca, esa comisión, ese recinto donde se va a deliberar entre los distintos bloques, entre los distintos concejales.»

«A eso los queremos convidar, vamos 20 meses de gestión y necesitamos tener en el Concejo Deliberante representación que nos permita mayor capacidad de llevar adelante todos nuestros proyectos, que son los proyectos de la gestión que son los proyectos de cada uno de ustedes», agregó el primer candidato a concejal.

Reconoció que aún «falta hacer» y por eso pidió el apoyo.

Más allá de los hechos de gestión, Yunger Sarrasqueta enumeró una serie de acciones que llevarán al Concejo Deliberante.

El candidato a concejal mostró con claridad cada uno de esos ejes y logró en más de una oportunidad ser interrumpido por cerrados aplausos.

«Necesitamos el apoyo, este 7 de septiembre, por todo lo que falta», dijo Leonardo Yunger Sarrasqueta.