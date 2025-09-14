Nerina Coria en CoNverSo: «Lo que se necesita en Olavarría es una clínica de rehabilitación»

Nerina Coria es kinesióloga y en el año 2021 fundó CORE, un centro de rehabilitación que funciona en 9 de Julio y Belgrano.

La olavarriense Nerina Coria se formó en la Universidad Nacional de Buenos Aires donde además fue docente. Está especializada en el tratamiento del vértigo y eso le ha permitido distinguirse en nuestra ciudad.

Nerina Coria fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

En el desarrollo de la entrevista Nerina Coria reseñó que la ciudad de Olavarría es «muy grande» para solo contar con un espacio de rehabilitación como CORPI y en ese sentido señaló que la llegada de CORE permitió atender mejor la demanda de pacientes con distintos tipos de discapacidad.

En ese sentido, Nerina Coria consideró que en Olavarría se necesita una clínica de rehabilitación y de esa manera evitar, entre otras cosas, traslados de pacientes que deben dejar la ciudad a la hora de llevar adelante un tratamiento de rehabilitación.

Nerina Coria sostuvo que el grupo humano para llevar adelante esa clínica está en Olavarría aunque reconoció que se necesita un importante «capital».

«El recurso humano existe, hay que armarlo. Necesitas mucho recurso humano, pero yo creo que se puede armar. Olavarría necesita una clínica porque vos tenes que trasladar todo el tiempo a los pacientes hacia otro lado», dijo Coria.

Entrevista completa