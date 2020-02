Lo dijo la madre de Enzo Marconi el adolescente que murió el domingo tras recibir un disparo de arma de fuego de parte de un adolescente de 19 años. Se cree que fue accidental.

Los padres de Enzo Marconi, el adolescente que murió el domingo en el barrio Jardín, realizaron en la tarde de este martes una marcha reclamando justicia por la muerte del chico.

La marcha se inició en el barrio Jardín donde sucedieron los hechos y desde allí recorrieron varias cuadras para llegar al Palacio Municipal San Martín.

Fue allí donde la madre y el padre del adolescente hicieron declaraciones a los medios. Pidieron la detención del joven de 19 años que realizó el disparo que terminó con la vida de su hijo.

“Él que disparó el arma fue el que mató a mi hijo, no puede quedar impune. No importa que caratula ponga, él disparó y las pruebas están en las pericias. No fue un juego, él una persona mayor de edad, sabía que era una persona civil y no podía circular en ningún lugar con un arma”, dijo esta tarde Yesica Salguero, la madre de Enzo Marconi, luego de realizar una marcha en reclamo de Justicia.

“No alcance a enterrar a mi hijo y él ya estaba en libertad”, sostuvo la mujer en referencia a la decisión de la Justicia de liberar Sebastián Elias Sánchez (19) quien quedó imputado de “tenencia ilegal de arma de fuego” y “homicidio culposo” aunque transcurrirá el proceso en libertad.

Yesica Salguero contó que su hijo le pidió permiso para ir a la casa de un amigo pero negó Sánchez sea amigo de Enzo. “Esta persona llegó de la nada, no sé que hizo y quedó libre”, indicó.

“Él disparó y lo asesinó”, resumió.

Al mismo tiempo Salguero mencionó que no tuvo oportunidad de ver a la Fiscal María Paula Serrano.

Salguero indicó “estoy tratando de hablar con el Intendente porque esto no puede volver a pasar en Olavarría.”

Durante la marcha fueron varias las voces que acompañaron el reclamo de la madre de Enzo.

