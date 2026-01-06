No era mudanza: lo interceptaron con un TV y varios objetos robados

Un hombre de 37 años fue aprehendido en el marco de una causa caratulada como averiguación de presunto ilícito, tras ser interceptado por personal del Comando de Patrullas mientras trasladaba distintos elementos cuya procedencia no pudo acreditar.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Cerrito y San Martín, durante una recorrida preventiva.

Allí, los efectivos interceptaron al sujeto, quien transportaba un televisor de 50 pulgadas sobre su cabeza y una mochila colgada de sus hombros. Además, se constó que en esa mochila llevaba: dinero en efectivo, un teléfono celular con funda de silicona, un par de auriculares inalámbricos, un organizador de bijouterie de cuero color blanco con diversas piezas en su interior, una pistola perforadora de oreja descartable y un estuche plástico pequeño de color blanco, entre otros elementos.

Ante la imposibilidad de justificar la procedencia de los objetos, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. Con el avance de las tareas investigativas, se logró identificar a la propietaria de los elementos y establecer fehacientemente la autoría del hecho.

La causa quedó en manos de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal María Paula Serrano.