Un productor rural cansado que le faenen clandestinamente animales fue victima nuevamente de abigeato, cuando desconocidos le carnearon una vaca durante la noche del jueves. «No es la primera vez que ocurre, siempre me pasa a mi, me tienen cansado, prefiero no pagar más impuestos y recuperarlos en vacas”, le dijo Miguel Massaro a En Línea Noticias.

Un productor tiene su establecimiento en la zona del aeródromo municipal y le volvieron a carnear anoche después de un descanso.

“Estoy cansado, indignado, no pago más impuestos. Para que voy a pagar si no me protegen, prefiero no pagar impuestos y recuperarlos en vacas”, señaló.

Realizó la denuncia en la subcomisaría de Hinojo y aseguró que “largaron 182 policías a la calle y no mandan un móvil policial para que se dé una vuelta por esta zona a la noche”.

