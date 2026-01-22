Nuevo pedido de justicia por Alan, familiares fueron recibidos en el municipio

Imagenes: Mauricio Latorre

Familiares reclaman medidas para el menor involucrado y rehabilitación urgente

Familiares y allegados de Alan realizaron una nueva movilización en pedido de justicia, trasladando sus reclamos desde la sede de la Fiscalía hasta el Palacio Municipal, donde fueron recibidos por la secretaría privada del intendente Wesner.

Situación de los imputados

En cuanto a los mayores de edad detenidos, se informó que la justicia denegó los pedidos de excarcelación. Uno de ellos, de apellido Capuano, ya contaba con una denuncia previa por portación de arma de fuego, causa que fue reabierta a raíz del ataque contra Alan.

Respecto al menor de edad implicado, la familia denunció que el joven permanece en su domicilio sin una pulsera electrónica que garantice el control de su arresto. Según manifestaron, el menor continúa activo en redes sociales realizando comentarios provocadores y contactando a personas que apoyan el pedido de justicia. Ante esta situación, solicitan que el Juzgado de Menores de Azul tome medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de la detención y evitar el contacto con terceros.

Estado de salud y rehabilitación

Alan fue trasladado de terapia intensiva a una sala de clínica médica. Sin embargo, su familia advirtió que no está recibiendo la atención diaria de kinesiología necesaria para su recuperación debido a la falta de profesionales en el hospital.

Actualmente, se espera la agilización de los trámites para su traslado a un centro de rehabilitación especializado. Los allegados indicaron que los informes médicos ya fueron presentados, pero aún no han obtenido una respuesta concreta sobre la fecha de derivación.

Los familiares confirmaron que continuarán con las medidas de fuerza y realizarán una nueva convocatoria frente a la Fiscalía una vez finalizada la feria judicial.