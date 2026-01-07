Obra Pública: Sigue avanzando la construcción de la red de cloacas en barrio 10 de Junio

El Municipio de Olavarría informa que avanzan los trabajos para la ampliación de la red cloacal en el barrio 10 de Junio, que se trata de una de las obras anunciadas por el intendente Maximiliano Wesner y que permitirá cumplimentar con las 20 manzanas faltantes del barrio.

Se trata de una obra de infraestructura fundamental para el sector, que ampliará la cobertura de un servicio tan esencial, que mejorará la calidad de vida de más de 1.700 vecinos.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se indicó que los trabajos a realizar comprenden el tendido de la red cloacal en su totalidad e incluye el servicio para los frentistas, por donde se hará el tendido del colector para la descarga de esta nueva red.

Los trabajos actualmente se desarrollan sobre calle Laprida, entre Giovanelli y Av. Avellaneda, y continúan por Av. Avellaneda y Laprida, tal como estaba planteado en la ejecución del proyecto.

La obra incluye la ampliación del Colector Sur empalmándose en la cámara existente de Av. Pellegrini y calle Rendón para luego seguir aguas arriba hasta calle Canaveri y Av. Pellegrini. Siguiendo el recorrido aguas arriba, el mismo se extenderá desde calle Canaveri y Av. Pellegrini hasta calle Canaveri y Av. Urquiza por vereda par, luego por pavimento hasta calle Canaveri y calle Laprida, calle Laprida y Av. Avellaneda y por vereda hasta Av. Avellaneda y calle Saavedra.

Desde Obras Públicas se indicó que la ciudad de Olavarría cuenta con un porcentaje de cobertura de cloacas del 65%, y la obra de construcción en el barrio 10 de Junio resulta indispensable para continuar ampliando la cobertura de la red cloacal.

Se recuerda que la inversión es de 989.750.127 pesos, y la ejecución de la obra se encuentra a cargo de la empresa Vilmey, quien resultó adjudicataria de la licitación pública.