Oficial: Loma Negra tiene nuevo dueños

La empresa Loma Negra anunció en la tarde de este lunes y de manera oficial el inicio de una nueva etapa en su historia, en el marco de su centenario, tras la finalización del proceso de reestructuración judicial de su accionista controlante indirecto, InterCement.

Según se informó oficialmente, el proceso llevado adelante en San Pablo concluyó con éxito y permitió reordenar la situación financiera del holding brasileño. En ese contexto, desde la compañía destacaron que “la implementación del plan de reestructuración de la deuda del holding brasileño que inició en 2024 concluyó con éxito y brinda certezas fundamentales para la compañía” .

A partir de este escenario, nuevos accionistas realizaron un aporte de capital destinado a fortalecer las inversiones, el mantenimiento y la eficiencia operativa. Además, la deuda fue reprogramada hasta 2031, lo que permite proyectar a largo plazo. En ese sentido, remarcaron que “la totalidad de la deuda fue reprogramada hasta el año 2031, despejando el horizonte financiero y otorgándole a esta compañía la solidez necesaria para proyectar el crecimiento de largo plazo” .

Sergio D. Faifman continuará como CEO

Dentro de la nueva estructura accionaria de InterCement se incorporan actores como LATCEM —liderado por Marcelo Mindlin—, Redwood Capital Management y fondos administrados por Moneda–Patria Investments.

En paralelo, se definieron cambios en el Directorio de la compañía: Marcelo Mindlin asumirá la presidencia, mientras que Sergio D. Faifman continuará como CEO e integrante del Directorio, garantizando la continuidad en la gestión.

Marcelo Mindlin, nuevo presidente de la compañía.

Desde la empresa llevaron tranquilidad sobre el funcionamiento cotidiano y señalaron que “la Compañía continúa operando con total normalidad, manteniendo como prioridades la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a sus clientes” . En la misma línea, agregaron que “este hito fortalece la posición de la compañía y le brinda impulso para seguir sosteniendo su liderazgo en el mercado y profundizando su compromiso con el desarrollo sostenible” .

Por su parte, el CEO de la firma, Sergio D. Faifman, afirmó: “Estos 100 años de historia nos han demostrado que el valor más grande de Loma es su gente. Nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad absoluta. Esto no solo asegura la continuidad, sino que fortalece nuestro liderazgo en el mercado y profundiza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.” .

Con este anuncio, Loma Negra reafirma su posicionamiento en el sector y proyecta una nueva etapa enfocada en el crecimiento sostenido, en un contexto de reconfiguración de su estructura accionaria.