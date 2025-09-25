Olavarría, epicentro nacional del debate sobre caminos rurales: Inició el IX Taller Técnico

Imágenes: Mauricio Latorre

La ciudad se ha convertido hoy en el centro de la escena nacional en materia de infraestructura rural con el inicio del IX Taller Técnico de Caminos Rurales. El encuentro, que se desarrollará durante este jueves 25 y mañana viernes 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Olavarría, convocó a una nutrida concurrencia de especialistas, autoridades y productores de distintos puntos del país.

El evento, organizado por Revista Vial y contando con un fuerte apoyo de diversas instituciones, se propone fortalecer un eje clave para el desarrollo: la mejora y el mantenimiento de la red de caminos rurales.

Amplia convocatoria y apoyo institucional



La jornada de apertura, que se puso en marcha a primera hora de la mañana, contó con la presencia del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, y el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña.

También formaron parte de la mesa de autoridades:

La ingeniera Silvina Gobbi, vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

El señor Tomás Palazón, representante de la Sociedad Rural.

El ingeniero Gustavo Núñez, presidente de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires.

Un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Jonatan Sanchez

Además, asistieron productores rurales, representantes de entidades agrarias, concejales y funcionarios municipales del área de desarrollo económico y obras públicas.

Un espacio de debate, innovación y trabajo articulado



Durante la bienvenida, se destacó que el taller compartirá experiencias, investigaciones, proyectos y herramientas orientadas a «construir soluciones innovadoras y sostenibles» para garantizar la conectividad, seguridad, productividad y calidad de vida en las regiones rurales.

El éxito y continuidad de este encuentro, que lo consolida como un ámbito de referencia nacional, fue resaltado al agradecer el apoyo de: el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Olavarría, la Cámara de la Piedra, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, la Sociedad Rural de Olavarría, la Asociación Argentina de Carreteras, Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Consultores de Ingeniería (CADECI).

Tras las palabras de la directora de Revista Vial, Analía Wlazlo —quien oficia de moderadora— y los saludos protocolares, la jornada se centró en la activa participación e intercambio de ideas, buscando generar un «crecimiento colectivo» en torno a la infraestructura rural.

El taller continúa hasta mañana, viernes 26 de septiembre, prometiendo dos días de intenso debate técnico y capacitación.