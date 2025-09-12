Olavarriense condenado por comercialización de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego

El Tribunal en lo Criminal Número Dos del Departamento Judicial de Azul condenó a Lucas Ezequiel Urrutia a una pena de cuatro años y tres meses de prisión efectiva, en un juicio abreviado. La sentencia se emitió tras un allanamiento en su vivienda de la calle Necochea al 5900, donde se comprobó que el acusado tenía en su poder cocaína y cannabis sativa, además de un revólver calibre .22 corto con munición y sin la autorización legal correspondiente.

Detalles del hallazgo



Durante el operativo, llevado a cabo el 5 de mayo de 2023, la Policía Federal Argentina encontró una balanza de precisión dentro de un hueco en un bloque de la pared del patio, lo que para las autoridades demostró que el acusado intentaba ocultarla.

Además, se secuestró un total de $114.820 en efectivo.

El Tribunal acreditó que Urrutia cometió los delitos de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real». Los movimientos de personas entrando y saliendo de la vivienda, considerados típicos de la venta de drogas al menudeo, fueron observados en tareas de vigilancia previas y también corroborados durante el procedimiento.