Organizaciones vinculadas a la proteccion animal se manifestaron contra la Doma antes de la realización del Festival

Informaron que realizaron denuncias legales contra los organizadores del evento y contra la municipalidad de Olavarría.

Organizaciones vinculadas a la protección animal manifestaron su rechazo a una nueva edición del Festival de Doma y Folklore de Olavarría, programado para los días 13, 14 y 15 de febrero. El reclamo se centra en la denuncia de actos de violencia y explotación contra los animales participantes en la jineteada.

A través de un comunicado en redes sociales, los referentes de estas agrupaciones señalaron que la práctica de la doma implica someter y lastimar a los animales con fines de entretenimiento. En el texto sostuvieron que el maltrato animal no debe ser justificado por la identidad cultural o la tradición.

Asimismo, informaron que realizaron denuncias legales contra los organizadores del evento y contra la municipalidad de Olavarría. Según indicaron los denunciantes, las autoridades municipales y la justicia no dieron respuestas favorables al planteo al considerar que no existe violencia en este tipo de espectáculos.

El comunicado finaliza con un pedido a la comunidad para que no asista al festival ni a los espectáculos musicales programados. El objetivo de la medida es retirar el financiamiento a estas actividades para lograr su finalización definitiva en la ciudad.

(En Línea Noticias)