PAMI no paga a los médicos: Convocan a una movilización frente a la agencia local del organismo

Es alarmante el corte de prestaciones médicas para afiliados de PAMI en Olavarría, una situación que En Línea Noticias viene informando en los últimos días.

Ph: Archivo – ilustración

Al reclamo inicial por demoras en los pagos, que derivó en que médicos de cabecera dejaran de atender a afiliados, en las últimas horas se sumaron profesionales de otras especialidades, lo que profundiza la preocupación por el impacto en la atención de los jubilados.

En ese contexto, a través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar una manifestación frente a la sede local de PAMI.

La convocatoria propone concentrarse este martes a las 10 en la sede ubicada en Dorrego 2635, bajo la consigna “Basta de recortes en las prestaciones” y con el objetivo de “hacer escuchar la voz de los jubilados”.

El llamado a la movilización se produce mientras crece el malestar entre profesionales de la salud por demoras en los pagos de prestaciones, una situación que afecta tanto a médicos que trabajan a través de Coceba como a prestadores directos del organismo.

Según pudo saber En Línea Noticias, en las últimas horas cardiólogos y otros especialistas también comenzaron a expresar su preocupación por la falta de pagos, lo que en algunos casos derivó en la suspensión de la atención a afiliados.

La situación genera preocupación entre jubilados y profesionales del sistema de salud, mientras se aguardan respuestas oficiales sobre el estado de los pagos y la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.