PAMI no paga a los médicos: Convocan a una movilización frente a la agencia local del organismo
Es alarmante el corte de prestaciones médicas para afiliados de PAMI en Olavarría, una situación que En Línea Noticias viene informando en los últimos días.
Al reclamo inicial por demoras en los pagos, que derivó en que médicos de cabecera dejaran de atender a afiliados, en las últimas horas se sumaron profesionales de otras especialidades, lo que profundiza la preocupación por el impacto en la atención de los jubilados.
En ese contexto, a través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar una manifestación frente a la sede local de PAMI.
La convocatoria propone concentrarse este martes a las 10 en la sede ubicada en Dorrego 2635, bajo la consigna “Basta de recortes en las prestaciones” y con el objetivo de “hacer escuchar la voz de los jubilados”.
El llamado a la movilización se produce mientras crece el malestar entre profesionales de la salud por demoras en los pagos de prestaciones, una situación que afecta tanto a médicos que trabajan a través de Coceba como a prestadores directos del organismo.
Según pudo saber En Línea Noticias, en las últimas horas cardiólogos y otros especialistas también comenzaron a expresar su preocupación por la falta de pagos, lo que en algunos casos derivó en la suspensión de la atención a afiliados.
La situación genera preocupación entre jubilados y profesionales del sistema de salud, mientras se aguardan respuestas oficiales sobre el estado de los pagos y la continuidad de las prestaciones médicas para los afiliados.