Piden justicia Alan Salvareschi: «El menor es punible, no tiene porque estar en su casa»

En la tarde de este jueves, familiares y amigos de Alan Joel Salvareschi realizaron una nueva marcha pidiendo justicia tras la agresión sufrida por el adolescente el pasado 28 de diciembre.

El hecho ocurrió en la intersección de General Paz y 25 de mayo, en la ciudad de Olavarría.

La movilización se inició en la sede del Palacio de Justicia Local sobre calle Rufino Fal y se dirigió hacia el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» donde el adolescente pelea por su vida. Tras una parada en el centro asistencial la marcha siguió su rumbo hacia el Palacio Municipal San Martín en el centro de la ciudad.

La tía de Alan contó que el joven, «sigue en terapia intensiva, sigue igual» y respecto de la causa judicial los familiares indicaron que hay dos personas que se encuentran detenidas mientras que el menor de edad sindicado de haber sido parte de la agresión continúa en libertad.

Al mismo tiempo, la mama del adolescente señaló sobre el menor que permanece en libertad, «mientras él sigue en su casa tomando cerveza con sus amigos, yo tengo a mi hijo en terapia intensiva. Él tiene que pagar. Que se haga Justicia.»

La madre de Alan señaló que quien otorgó la libertad del menor es la doctora Virginia Florencia Giombini, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil con asiento en al ciudad de Azul.

«Lo único que quiero es que se haga justicia», expresó la madre del adolescente gravemente herido quien además acusó a personas vinculadas con los agresores se encuentran realizando amenazas.

La mamá de Alan: «Lo único que quiero es que se haga justicia»

«A él no le fueron a pegar, lo fueron a matar«, dijo en otro tramo del contacto con la prensa la tía del adolescente gravemente herido. «Si vos no lo querés matar no vas enfacado y le pegas cuatro puntazos, y uno de ellos en el cuello. Él está inmóvil y necesita una operación de medula», señaló la tía.

«El menor es punible, no tiene porque estar en su casa», reafirmó la tía del adolescente.

La tía de Alan: «A él lo fueron a matar»

El joven que sigue internado en el Hospital Municipal será operado el próximo lunes: «Alan corre el riesgo de perder capacidad motora en el cuerpo. No se sabe si Alan puede volver a caminar», señaló la tía.

Una vez que la marcha se llegó al Palacio San Martín familiares leyeron la resolución judicial que dispone la prisión preventiva domiciliaria del menor adolescente que se encuentra imputado en la causa.

Para la familia está resolución no es suficiente dado que consideran que no impide que el menor continúe realizando actos intimidatorios y amenazas, denunciaron.