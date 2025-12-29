Pirotecnia Cero, tras la «Terrible Navidad hubo marcha en la plaza central

Imagenes Mauricio Latorre

Unas 50 personas se concentraron este domingo en la Plaza Central de Olavarría para manifestarse en contra del uso de pirotecnia sonora, tras considerar que los festejos de Navidad representaron un retroceso en la materia. La movilización, de carácter silencioso, fue impulsada por la agrupación Rescatistas Unidas por la Salud Pública.

El reclamo por una «Navidad terrible»

Desde la organización señalaron que, si bien el año pasado se había notado una mayor concientización y mejores resultados tras la última ordenanza, lo vivido en esta última Navidad fue calificado como «terrible». Alejandra, referente del grupo de rescatistas, explicó que recibieron numerosos reportes de animales que sufrieron paros cardíacos o que se extraviaron, incluso en zonas de quintas donde antes reinaba la tranquilidad.

«Muchos pasamos la Navidad, en vez de estar brindando con nuestros seres queridos, tratando de contener tanto a animales como a niños o personas adultas», expresó la referente, enfatizando que se trata de un problema social que requiere empatía de toda la comunidad.

Críticas a los controles municipales

Durante la marcha, se cuestionó la efectividad de los controles realizados por el municipio. Las organizadoras indicaron que las fiscalizaciones fueron «escasas» y que llegaron tarde. Además, mencionaron dificultades en el sistema de denuncias, asegurando que algunos vecinos abandonaron el trámite porque se les solicitaban demasiados datos para denunciar puntos de venta ilegal.+3

Como propuesta para garantizar el cumplimiento de la norma, sugirieron que las multas por el uso o venta de pirotecnia sonora se vinculen a trámites administrativos, como la obtención de la licencia de conducir. «Si no tenemos el respaldo del municipio atrás, es muy poco posible, porque hay mucha gente que no tiene empatía», afirmaron.

Un llamado a la conciencia para Año Nuevo

El objetivo central de esta convocatoria fue enviar un mensaje claro antes de los festejos de Año Nuevo, instando a las autoridades a intensificar los controles y a la población a buscar formas de festejo que no dañen a terceros.

«Se puede festejar de otra forma. Sería una forma de ver que somos más civilizados», concluyeron desde la agrupación, que agrupa a rescatistas independientes de la ciudad. (En Línea Noticias)