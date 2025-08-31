La Jefa Regional de ANSES y candidata a Senadora Provincia de la alianza La Libertad Avanza, María Celeste Arouxet habló en las últimas horas sobre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei quien quedó envuelta en un escándalo por las supuestas coimas en el ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad.

Celeste Arouxet negó haber incidido para que se suspenda la visita de Karina Milei a Olavarría y además habló sobre las denuncias.

En primera instancia, en declaraciones radiales, habló de la fallida visita de Karina Milei a nuestra ciudad, «parece que acá nosotros tenemos que explicar todo cuando se suspende algo, y los demás cuando suspenden nadie pregunta nada. En Olavarría las razones de la no visita de Karina fueron más que claras, razones climáticas hicieron que una de las personas más importantes de la Libertad Avanza en nuestro país no pudiera llegar a nuestra ciudad.»

«Es nuestra máxima referente junto con el presidente y en mi caso personal pongo las manos en el fuego por Karina Milei y la acompaño desde 2022 que arrancamos con Guillermo (Lascano). Fuimos uno de los primeros junto con Sebastián Pareja en acompañar este proyecto y cualquier persona del equipo del presidente que decida visitarnos será bienvenido y nos llena de orgullo eso», dijo Celeste Arouxet.

Sobre las acusaciones y denuncias sobre la hermana del presidente, Arouxet reiteró: «pongo las manos en el fuego por Karina Milei y lo demás lo resolverá la Justicia si hay personas involucradas. A diferencia de las gestiones del kirchnerismo donde la Justicia era dejada de lado, acá a las pocas horas de que se filtraron los audios ya intervino la Justicia como debe ser en un país, los tres poderes independientes y así fue.»