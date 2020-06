“Probablemente hoy tengamos casos positivos”

El Intendente junto a los Secretarios de Salud y Gobierno brindaron una conferencia de prensa. Habrá controles en los accesos a Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo

El Intendente Municipal, Ezequiel Galli junto al Secretario de Salud, Germán Caputo y el Secretario de Gobierno, Hilario Galli brindaron en la mañana de este viernes una nueva conferencia de prensa en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Nuevos casos en Olavarría: conferencia de prensa en el municipio Posted by En Línea Noticias on Friday, June 5, 2020

La conferencia de prensa había sido anunciada en la noche del jueves cuando, además, la comuna daba a conocer que se habían registrado 4 casos nuevos de Coronavirus que se suman a los cuatro anunciados el miércoles. Hoy en la ciudad hay ocho casos activos de Coronavirus, todos surgidos tras dos meses sin casos.

En cuanto a los casos ya confirmados se debe mencionar que tres de ellos corresponden a vecinos de Olavarría. Se trata de una trabajadora del área de salud, un hombre que ingresó con una neumonía el martes y una mujer de 80 años que fue internada en la noche del miércoles también con neumonia. Los restantes son trabajadores de San Nicolás y Villa Constitución que están aislados en un hotel de la ciudad luego de realizarse los testeos previos a ingresar a trabajar a la fábrica Loma Negra.

Durante la conferencia de prensa indicó que hay dos personas internadas en el Hospital Municipal. Se trata del paciente ingresado el martes al Hospital mientras que en la noche del miércoles fue internada la mujer de 80 años. El doctor Caputo indicó que “uno de los pacientes está en terapia y se encuentra estable, mientras que la señora está en la “sala covid”.

“La situación está la estábamos esperando y estamos preparados”, dijo el Intendente Ezequiel Galli.

El Jefe Comunal pidió “paciencia y tranquilidad”.

Sobre los trabajadores de San Nicolás, aislados en el hotel y que dieron negativo a COVID, podrían ser trasladados a su ciudad y se está llevando adelante la logística para eso.

El doctor Germán Caputo sostuvo que la Municipalidad aumentó la cantidad de testeos y mencionó que hay testeos realizados a 196 casos sospechosos y 130 hisopados preventivos.

Al respecto Galli agregó: “probablemente hoy tengamos casos positivos y por ahí tengamos casos positivos todos los días”.

“Se hace una línea de tiempo y una línea de contactos. Uno va hisopando a ciertas personas estratégicas y eliminando ramas. Eso lleva su tiempo, lleva su logística y en realidad no hay que enloquecerse y hay que esperar. Si necesitamos hisopar a alguien, lo vamos a llamar, lo vamos a aislar y lo vamos a hisopar”, dijo el Germán Caputo sobre la forma de trabajo.

“Estamos evaluando el nexo epidemiológico”, dijo Caputo al responder sobre cómo se contagiaron los olavarrienses que al día de la fecha son casos positivos.

“Hoy no, estamos buscando controlar la situación. A priori no se ve una situación de demasiada compleja. Aunque mañana puede pasar otra cosa. Esto es algo dinámico”, expresó Galli al indicar que por el momento no se evalúa que Olavarría cambie de Fase.

Habló el Intendente también de las 45 personas que vinieron a trabajar a Loma Negra. “No vinieron a trabajar a L´Amali sino a la parada del horno de Loma Negra para realizar el mantenimiento. Hay que destacar que por haber trabajado con la empresa y que se haga el PCR tuvimos estos cinco casos aislados. No fueron a la empresa: de la combi al hotel”, expresó Galli.

Germán Caputo esclareció “el número de ocupación de cama son muy bajos, nosotros esperábamos esta alzada de casos. El sistema de salud está respondiendo y está programado. Cuando analizamos esto en el inicio de la pandemia los números de hoy son muchos menores”.

El Intendente Ezequiel Galli volvió a desestimar la propuesta de la Diputada Liliana Schwindt de crear un centro de distribución de carga y descarga de mercadería.

“No creemos que hoy sea posible llevarlo adelante, no tenemos capacidad logistica”, dijo Galli al respecto.

A su turno el Secretario de Gobierno, Hilario Galli anunció que en la jornada del sábado se iniciarán controles en Hinojo, Loma Negra y Sierras Bayas. Tras esto anunció que se cerraran accesos alternativos. “Serán en las franjas horarios de mayor demanda y mayor circulación y vamos a tener el acompañamiento y la ayuda de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud”, dijo Hilario Galli.

“Los controles no evitan que entre el virus, el virus va a entrar igual. La mayoría de los casos son asintomáticos. Lo que nos sirven los controles es tener una ficha epidemiológica”, dijo Hilario Galli.

“El virus iba a ingresar a la ciudad lo importante es que nos encuentre con una ciudad preparada”; sostuvo el Secretario de Gobierno.

El Intendente Municipal se refirió a la conferencia de prensa de la noche del jueves y a los anuncios del Gobernador de liberar 60 municipios de la provincia y a los cambios de Fases de acuerdo a la evolución de los casos.

“En realidad no fue muy clara la estrategia, un Municipio como el nuestro o Tandil volves para atrás de manera inmediata si aparece un caso. Es una estrategia para no abrir y seguir para la misma manera. Lo vamos a respetar, no es un avance muy grande de como veníamos”, dijo Galli.

