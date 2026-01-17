Pueblo Nuevo: Motociclista sufrió heridas de consideración tras un fortísimo choque

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el barrio Pueblo Nuevo, donde una motocicleta y una camioneta colisionaron en la intersección de San Lorenzo y Belgrano.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió una fractura expuesta en un tobillo y debió ser asistido de urgencia.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, la motocicleta —una 150 cc— circulaba por una de Belgrano cuando, por causas que se intentan establecer, impactó contra una camioneta Renault Duster que transitaba por San Lorenzo.

Producto del choque, el joven motociclista salió despedido y sufrió una lesión de gravedad en una de sus piernas, con fractura expuesta a la altura del tobillo. Testigos indicaron que el conductor llevaba casco colocado, aunque el mismo se desprendió tras el impacto.

El herido fue trasladado en una ambulancia del sistema público de salud al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», mientras que en el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación.