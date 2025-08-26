Ratifican la prisión preventiva de «Manzanita» un tristemente celebre delincuente de Olavarría

Fernando Ezequiel «Manzanita» Attadía seguirá preso luego de conocerse una resolución adoptada este martes por la mañana por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul.

Attadía, con frondosos antecedentes penales, se encuentra preso por disposición el Juez de Garantías de Olavarría, doctor Carlos Eduardo Villamarín. El 17 de junio de este año, el doctor Villamarín convirtió en prisión preventiva la detención de Attadía, por suponerlo probablemente autor del delito de hurto agravado por escalamiento. El delito que se le imputa se produjo en Olavarría en marzo del año pasado.

Attadía cuenta con el patrocinio de la Defensa Oficial que apeló la prisión preventiva dictada en Olavarría. La Cámara Penal analizó distintas variables y confirmó la medida de restricción.

Para mantener a «Manzanita» preso, la Cámara Penal recuerda que que el hombre tiene «intencionalidad de profugarse del proceso en curso» y recuerda que para poder detenerlo se debieron llevar distintas acciones tales como: orden de captura, local e internacional.

Según relata la justicia, «Manzanita» fue buscado durante más de un año y apresarlo fue gracias a a que el hombre requirió su internado en el Hospital de Olavarría.

Para los jueces, «Manzanita» ha demostrado «su capacidad de ausentarse del accionar de la justicia.»

«Estas circunstancias ponen en evidencia que el sujeto, no solo cuenta con la capacidad de alejarse de la actuación policial y judicial, sino, más aún, que es reacio a su sometimiento al proceso penal, ausencia que imposibilita su culminación», dice uno de los jueces que firmó la resolución que deja a «Manzanita» preso.

Además de varios hechos en los que se encuentra procesado, «Manzanita» ha sido condenado por un Tribunal Penal de Bahía Blanca a la pena única de efectivo cumplimiento de 3 años 6 meses y 15 días.