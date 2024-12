Reabrió la NEO de CEMEDA, tras un convenio con el Municipio de Olavarría

enlineanoticias.com.ar

Este lunes en una conferencia de prensa se presentó el nuevo servicio de Neonatología de la Clínica CEMEDA, tras su cierre hace meses atrás ahora en manos del sanatorio con colaboración mutua del Servicio de Salud Pública Municipal.

En la conferencia que encabezó el intendente Maximiliano Wesner, junto a la Dra. Alejandra Capriata, el Dr. Horacio Iraporda y la Dra. Florencia Gollineli se señaló que con la reapertura del servicio se amplía el numero de camas disponibles para los neonatos de mediana y alta complejidad de Olavarría y la Región.

También se indicó que se refuerza el personal preexistente y se cambia el régimen de visitas, para pasar a ser desde ahora como un régimen abierto.

El intendente Wesner indicó que, “veníamos de un servicio que su prestación había quedado trunca prácticamente por una decisión de los neonatólogos titulares de la firma de Neonatología Sociedad Anónima y tuvimos que abordar mediante un plan de contingencia en el Hospital Héctor Cura, fortalecer y robustecer nuestro servicio de neonatología público para poder abordar durante tres meses, septiembre, octubre y noviembre y garantizar a las madres, a los neonatos, un servicio de calidad en el hospital.”

“Pero mientras tanto fuimos trabajando y fuimos pensando y elaborando una alternativa que viene a dar mayor respuesta porque es un servicio de neonatología que duplica su capacidad de respuesta, vamos a tener mayor respuesta de personal profesional por turno, que esto es una garantía para todos los vecinos, no solamente de Olavarría, sino de la zona.”

“Hay una decisión que es una decisión de este Ejecutivo Municipal, una decisión que me tocó tomar respecto del servicio, un servicio que venía siendo de calidad de Olavarría, que no lo dejamos caer con el plan de contingencia y que ahora, sin lugar a dudas, lo venimos no solamente a sostener sino también a mejorar,” señaló Wesner.

La Dra. Florencia Gollineli indicó por otro lado que, “para nosotros hoy es un gran día, es un gran paso que estamos dando, es un proyecto, es la neonatología integral del centro. Con este paso queremos brindar mucha más respuesta a los vecinos de Olavarría y también de la región. “

“Estamos duplicando la capacidad de unidades con respecto a la que veníamos brindando, la complejidad es la misma, es una alta complejidad, los profesionales están altamente capacitados, pero sí estamos dando un salto de calidad en cuanto a más profesionales, sobre todo más enfermeros por turno, en turnos de seis horas. Eso implica un gran salto de calidad y queremos que esto es necesario para brindar mejor calidad de atención perinatal. Por supuesto, hay que remarcar que estamos absolutamente adheridos al nuevo paradigma de atención, que es maternidad segura y se centrará en la familia. Esto implica que la neonatología va a ser una neonatología abierta, donde los padres no van a tener ingreso ni horarios de ingreso, van a entrar con un ingreso irrestricto. Es una neonatología abierta donde el principal cuidado de esos recién nacidos, acompañados por supuesto con el personal de salud correspondiente, van a ser los papás.”

