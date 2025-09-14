RN 226 y Pellegrini: Un motociclista sufrió heridas al chocar contra un camión

Un motociclista de aproximadamente 35 años tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal de Olavarría al colisionar contra un camión marca Scania 112, que intentaba ingresar a la YPF ubicada en Pellegrini y Ruta 226.

A raíz del violento impacto, la víctima sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal de nuestra ciudad por una ambulancia del sistema público de salud para ser atendido en la Guardia de Adultos.

Cuando la policía arribó al lugar, la moto en la que circulaba la víctima no se encontraba, es decir, había sido retirada.

El tránsito en el sector estuvo interrumpido por móviles policiales preservando el lugar del hecho.