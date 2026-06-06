RN N° 226 a 40 kilómetros de Olavarría: Dos hombres resultaron heridos tras el vuelco de un camión

Dos hombres fueron hospitalizados este sábado luego del vuelco de un camión registrado en el kilómetro 340 de la Ruta Nacional 226, en jurisdicción del destacamento de Espigas.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió cuando un camión Mercedes Benz 1620 que circulaba por el sector perdió el control y terminó volcando sobre la banquina del carril contrario.

Las primeras actuaciones indican que el conductor habría realizado una maniobra al no poder visualizar correctamente la banquina debido a la intensa niebla presente en la zona.

El vehículo era conducido por un hombre de 63 años oriundo de Bolívar, quien viajaba acompañado por otro hombre de 57 años.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal del Destacamento Espigas se presentó en el lugar y constató el accidente. Una ambulancia del Hospital de Espigas trasladó a ambos ocupantes al Hospital Municipal de Olavarría para su atención.

Las primeras informaciones provenientes del sistema público de salud indican el acompañante sufrió distintos traumatismos, mientras que el conductor presentó una fisura costal izquierda. Desde el centro de salud se informó que ninguno de los dos lesionados corre riesgo de vida.

El lugar fue preservado para la realización de las pericias correspondientes y se solicitó la intervención de Policía Científica.

La causa fue caratulada como «Lesiones culposas» y quedó a cargo de la UFI N° 10, que conduce la fiscal Mariela Viceconte.