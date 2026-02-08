Robo en una vivienda del barrio Pueblo Nuevo

Un robo fue denunciado en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre Hornos al 2100, en el barrio Pueblo Nuevo de Olavarría.

Según se informó, delincuentes ingresaron al domicilio luego de forzar una persiana trasera, aprovechando que los ocupantes de la vivienda se encontraban disfrutando de los corsos oficiales.

Del interior del inmueble sustrajeron una consola PlayStation 4 y una computadora portátil, entre otros elementos.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Robo”, con intervención de la UFI N° 10 del Departamento Judicial de Olavarría.