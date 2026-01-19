Se celebró el 139° aniversario de Hinojo con la inauguración de un playón polideportivo

Imágenes Mauricio Latorre

El intendente Maximiliano Wesner retomó sus actividades tras el período de vacaciones y encabezó este domingo los festejos por el 139° aniversario de la localidad de Hinojo. Durante la jornada, que se desarrolló en el Parque Mitre ante una multitud, quedó formalmente inaugurado un nuevo playón polideportivo para la comunidad.

La celebración comenzó a las 19:00 horas con el acto protocolar, del cual participaron funcionarios municipales y referentes institucionales. Posteriormente, se habilitó el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico, mientras se desarrollaba la grilla artística sobre el escenario.

El evento contó con las presentaciones del Taller Municipal de Folklore dirigido por Ana Paladini, seguido por las actuaciones de Los de ahora, Vértigo y Alta Gamma. El cierre musical estuvo a cargo de la banda de cumbia Los Charros, quienes repasaron su repertorio de clásicos ante los vecinos y visitantes presentes.

La conducción del show artístico fue realizada por Georgina Müller. Cabe destacar que la localidad de Hinojo fue fundada el 15 de enero de 1887 por Ángel Bardi y David Spinetto, consolidándose históricamente como un nodo ferroviario estratégico para la región.

Esta cobertura de En Línea Noticias contó con el registro fotográfico exclusivo de Mauricio Latorre, a quien pertenecen todas las imágenes de la jornada.

(En Línea Noticias)